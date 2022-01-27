【賀年食品】傳統糕點蛋卷肉乾高糖高鈉　營養師教5大原則：過年不怕增磅

▲ 傳統糕點、蛋卷、肉乾等食品藏高糖高鈉陷阱，營養師分享5大原則食得健康些。

「呷甜甜過好年」，每到農曆春節，在家免不了總得吃點零食糖果，或買些點心禮盒來招待親友、當作伴手，才夠應景，對吧！不過也要小心太過放縱的吃，可能年後就要辛苦地減重囉！

面對滿桌的年節零食，怎麼吃才能讓身體少點負擔？來實際看看過年常見的零食禮盒藏了哪些陷阱，而我們又可以如何化解吧！以下糖份以一條3.5克的小糖包，油份以一小盒8克的無鹽小奶油計算。

零食陷阱1：當心鹹口味零食 糖份恐怕早超標

傳統的原味蛋卷3條，含糖約14克，不知不覺間吃掉一盒，等於吞下了4包糖。若改成夾了花生醬當內餡的蛋卷3條，則含糖將近6包糖包的量。而小小一顆重約12至13克的南棗核桃糕，若吃3顆也有逼近4包糖的含糖量喔！

另外，有很多朋友提到自己都努力避吃甜點零食，而選擇肉乾、魷魚絲之類鹹點來解饞，「我都吃鹹的喔，應該不會影響血糖吧？」事實上，吃起來鹹鹹的零食為了平衡味道都會加進不少糖來調味，甚至有些產品含糖更是超乎想像，而它們所含有的精緻糖份，一樣都會直接造成血糖上升。

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比方說，鹹鹹香香的豬肉絲裝一小包看似不多，但約70克的量也有6.3包糖份；若吃下同等重量的豬肉乾或是「看起來比較健康」的鱈魚黑芝麻夾心絲，也等於額外攝取了5條小糖包的含糖量；換成魷魚絲約40克，糖份則與4.7條糖包相當。

除此之外，高血壓病人也不可輕忽！以上相同份量的鹹口味零食，每一種都將近有2克食鹽的鈉含量，以低鹽飲食5公克來看，輕而易舉就把每日攝取量的1/3都吃下肚了。

零食陷阱2：越食越多一口接一口 默默喝下油

另一個要注意的是用油量的問題。傳統原味蛋卷一盒3條的熱量接近一碗飯，脂肪含量相當於2盒小牛油。而乍看之下以為可能熱量低又健康的鱈魚黑芝麻夾心絲，大家別忘了黑芝麻也含有油，一個拳頭抓起來約80克的量絲絲入口後，320大卡熱量立刻get，同時也攝取了1.3盒小奶油的油量。

容易讓人忽略油脂分量和熱量的，還有公認的營養健康食物——堅果。以無調味的雜錦堅果來看，若越吃越多、吃完一把再抓第二把約60克，等於多吃了半個炸雞髀飯盒，脂肪含量接近4.5盒小奶油；其他像是甜核桃仁20顆（每顆為1/2瓣）的脂肪量約3盒小奶油，夏威夷火山豆30顆則約相當於8盒。更不用說若再加上多餘調味，相對會對身體造成更大負擔了。

脂肪含量高的零食意味著含有較多飽和脂肪，原本三酸甘油酯值過高或有高血脂症的人要特別注意少量攝取。

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掌握5原則，拆解過年零食陷阱

1. 少量淺嚐：正餐後再小小的吃、淺嚐即可。

2. 搭配水果：零食吃多了容易感到口乾舌燥或上火，不妨來顆當季的柑橘類水果，也要記得多喝水來幫助緩解。

3. 適量攝取含鉀食物：為平衡飲食中過多的鈉，飲料建議選含有較多鉀離子的茶，或是來根香蕉；其中烏龍茶助消化，玫瑰茶則可幫助腸胃蠕動。

4. 食物代換：正餐之外又吃了零食，特別是年糕等澱粉含量較高的點心，飯、麵等主食宜減量，控制醣類與總熱量不要超出太多。

5. 天然食材最好：建議可選天然食材加工製成的品項，像是一小包有六片的海苔紫菜，一份熱量僅14大卡，且含有比一碗椰菜更多的膳食纖維，相對較健康。其他像是小魚乾、蝦乾也不錯，還能補充鈣質；未使用防腐劑、保色劑、糖等添加物的天然水果乾，也是適合解饞，又能攝取水果多酚和纖維營養的零食。

最後，提醒大家趁著年假期間多走向戶外，藉由活動消耗熱量，也能避免年後發胖。新的一年，祝大家都能虎虎生威！

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有關內容獲facebook專頁「李婉萍營養師」授權刊登；原文名為《過年零嘴怎麼挑？跟著營養師這樣吃不踩雷》，刊載在部落格「李婉萍的營養天地」。

撰文：營養師李婉萍