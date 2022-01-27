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【刮痧禁忌】男子頸痛半個月自行刮痧　陷昏迷心臟驟停揭患顱內動脈瘤【附5類不宜刮痧人士】

健康 14:24 2022/01/27

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男子頸痛半個月自行刮痧，陷昏迷心臟驟停揭患顱內動脈瘤。

自行刮痧要小心，內地一名48歲男子因為頭部疼痛，在家自行刮痧，未料愈來愈不舒服，入院搶救期間更一度心臟驟停，最終發現患顱內動脈瘤，若二次發作，致死率高達60到80％。

綜合內地傳媒報道，廣東東莞一名48歲羅姓男子頭痛、頸痛逾半個月，以為沒有大礙，故在家中自行刮痧處理，沒想到過程中愈來愈不舒服，疼痛難忍，只能致電家人求助，並醫院檢查。

不過，羅男被送往醫院的過程中，就已失去意識昏迷，其後更心臟驟停。醫生團隊立即進行搶救，所幸羅男恢復了呼吸、心跳，血氧飽和度也緩慢回升。

經醫生檢查，發現羅男患顱內動脈瘤，先前出現的頭痛、頸痛，是身體發出的警號。約有40至60%的患者，會在動脈瘤出血後的1個月內再次發生破裂，而第二次破裂後，致殘致死率就高達60至80%，十分危險。

經過治療後，羅男體內的不定時炸彈成功摘除，病況也已經穩定，目前正在逐漸康復當中。

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刮痧禁忌

刮痧乃中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭，刮痧過程中令使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。

另外，刮痧也可擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，可治感冒。而經常刮痧也可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

雖然刮痧對健康好，但並非人人都適合刮痧。一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。

以下人士則要特別注意刮痧禁忌：

  • 懷孕女士的腹、腰、骶部不可刮痧
  • 皮膚潰瘍、損傷、炎症、生瘡或有腫瘤的部位不可刮痧
  • 容易出血、病危人士如刮痧要謹慎
  • 心臟病、腎功能衰竭、肝硬化、全身重度浮腫者不可刮痧
  • 大病初癒、重病、氣虛血虧及飽食、飢餓狀態下也不宜刮痧

如希望自行刮痧，亦有幾點要注意：

  • 應在刮痧部位加潤滑物才開始刮，可用水、油（跌打油、橄欖油等）、乳液等。
  • 刮痧不一定要刮出痧或痛才好，要以舒服為主。
  • 出痧後30分鐘不可以涼水洗澡，夏季出痧部位忌風扇或空調直吹，冬季應注意保暖。

責任編輯：羅嘉欣

養生 健康問題 刮痧

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