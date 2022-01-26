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【新春2022】湯水達人浸發海味懶人法 冬菇毋須浸水加兩款調味料撈勻雪一晚【內附做法】

保健美顏 18:21 2022/01/26

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湯水達人Natalie教浸冬菇懶人法，毋須浸水加兩款調味料撈勻雪一晚。

有「湯水達人」之稱的黎淑慧（Natalie），她的父母10多年前已於旺角街市開設秀英海味雜貨，加上她有個做大廚的舅父，所以自細就會流連舖頭及廚房，八、九歲已懂得煮飯，更特別鍾情煲湯。為了讓顧客對海味有更深入的了解，她就為父母舖頭開設Facebook專頁，分享海味知識，至今吸引了多達13萬人追蹤，非常厲害。

Natalie亦經常大方教粉絲們煲湯貼士及心得，去年更推出食譜《365日日好湯》，難怪大家都愛稱她做「湯水達人」。而臨近新年，許多入廚新手甫聽見浸發海味亦會避之則吉，寧願花錢託海味店代勞，或是購買罐裝現成代替，Natalie就向一眾初哥大派定心丸，並會將由多年來煲湯鑽研出的浸發海味懶人方法教大家。

最新影片推介：

毋須浸水 保鮮袋加生粉糖撈

Natalie說普遍人揀冬菇以會為愈大隻愈靚，其實毋須貪心，只要夠用就可以。

「冬菇大多數來自日本、韓國及中國，日本產的花菇的確是最靚，爆花紋最平均，但價錢相對最貴。較經濟的可選中國產，近年品質不錯，最重要是前期的脫水工夫要做得好，冬菇才會爽滑厚肉及味濃。」

（由左至右）日本花菇（ 約 $400/斤）、中國原木花菇（約 $100/斤）、中國BB花菇（約 $100/斤），冬菇大約可分為花菇、厚菇、薄菇、寸菇、秋菇及香信等，以花菇最大路及受歡迎。（黃建輝攝）

揀冬菇時，要揀菇身乾爽、挺身及厚身、底部金黃，而且爆花紋路要清，聞落味道清香，口感才不會韌。她亦指，如果經常發現煲湯或炆完後的冬菇無味，可以試試她這個獨門小秘訣。

將約10隻冬菇先清洗乾淨，預備一碗水，加少許糖及生粉拌勻。然後預備一個保鮮袋，將冬菇及水倒進並搓勻，再放入雪櫃冷藏一晚，翌日冬菇就會吸收袋裏所有的水份，再沖一沖水後便可以用，方便快捷。生粉是鎖住冬菇的味道，亦令它更滑身，而糖則是帶出其甜味。

用保鮮袋加生粉、糖及水的浸發方法，可令冬菇發得更大更透身，將其味道發揮得最好。（黃建輝攝）

她更提醒大家在炆冬菇時，就算想它更腍身，亦毋須連續炆幾小時。「可先將冬菇爆香，途中加少許冰糖帶出冬菇的甜味，同時能令它更光身，賣相更靚。然後炆約20分鐘後熄火，但千萬別心急開蓋，因為煲內仍有非常足夠的餘熱，可令冬菇軟化及索汁，會更加美味。」

場地提供：RENT-A-KITCHEN
記者：黃依情

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