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【童樂居虐兒】議員籲引用《特權法》成立審查委員會調查　倡召開特別會議討論調查報告

政治 18:36 2022/01/26

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童樂居。（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，警方一共就此案至今拘捕20人，涉及35名兒童。多名立法會議員今日回應事件，其中經民聯林健鋒建議政府立刻成立一個專責審查委員會，調查有關失職失責行為，以及該機構所得資助基金的去向。民建聯葛珮帆亦表示，不排除在立法會提出以《權力及特權條例》，成立專責委員會調查事件。

林健鋒認為，今次事件反映政府、童樂居機構管理層，以至幼兒工作者日常運作，均出現一條龍的監控、督導及管理問題，促請機構要加強及定期做好幼兒工作者培訓工作，有序全面更換童樂居幼兒工作員，並聘請高專業操守水平的工作人員照顧兒童。

立法會福利事務委員會主席、民建聯陳恒鑌則指出，會與局方商討，爭取在福利事務委員會召開特別會議商討事件，討論調查報告。立法會福利事務委員會副主席、工聯會鄧家彪則指，事件屬於系統性錯誤，若只有兩名高層辭職作為交代，並不足夠，要求保護兒童會負責人到立法會作出交代。

社福界議員狄志遠表示，童樂居管理層在今次事件責無旁貸，需要有人負責，管理層有人辭職能展現負責任態度。他又指，現時童樂居已有3分1員工被檢控，士氣低迷，呼籲機構尋求外界專業人士的幫助，維持現有運作；同時，政府亦有需要改善監察制度。

選委界議員陳曼琪則指，是次事件反映政府政策及法例出現漏洞，促請當局勒令童樂居立即停止運作，並盡快採取即時措施保護童樂居受托兒童。而政府必須嚴正徹查事件，並檢視監管機制，令虐兒悲劇事件不會再發生。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳葆琳

狄志遠 鄧家彪 經民聯 工聯會 民建聯 立法會 虐兒 政治

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