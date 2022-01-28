【新春2022】潮拜虎年別注時尚　Dior+Gucci+Valentino 8大品牌限量出擊

▲ Gucci、Dior、Valentino同時推出虎年系列。（圖片由品牌提供）

疫情肆虐接近兩年多，早前又宣布限聚延長，對不少人來說這年頭肯定好不了哪裏，如今唯一的祈望，是疫情在虎年中盡快減退，穿一件龍精虎猛的新裝，將疫情和惡運一一擊退。

▲ Saddle Bag再一次變身被蝴蝶擁抱著。（真絲頭巾 $3,800、Saddle Bag $35,000/圖片品牌提供）

▲ 最暢銷的Dior Book Tote手袋亦換上新裝。（$28,500/圖片品牌提供）

▲ D-Connet球鞋有一隻非常像真的大蝴蝶，你喜歡嗎？（$9,400/圖片品牌提供）

Dior撲蝶迎春

時裝品牌為迎接虎年通常都離不開用上虎紋，雖然相當應節，但張牙舞爪的虎紋未必是某些女士的那杯茶，聰明的Dior創作總監Maria Grazia Chiuri深明這道理，於是在農曆新年別注系列中，棄虎而選取代表春日的蝴蝶，蝶舞翩翩完全覆蓋品牌最signature和暢銷的產品上。

當中包括Saddle bag、Book tote和D-Connect球鞋上，沒有傳統中國的大紅，不說不知道原來是為了賀年而設的呢﹗

▲ 用上粉紅色虎紋以作招徠的裙子和Vlogo手袋。（裙子售價待定、手袋$19,500/圖片品牌提供）

▲ 由去年開始品牌主打大窩釘細節，新年版又怎可以缺少粉紅色虎紋Roman Stud手袋。（售價待定/圖片品牌提供）

Valentino回到1967的老虎

一些滿有歷史的時裝品牌，過往的歷史都是現在創作掌舵人的靈感泉源，看看這個為中國傳統虎年而設的系列，名字就叫Tiger 1967，原來在1967年，攝影師Franco Rubartelli曾為美國版《Vogue》拍攝過一組由傳奇超模Veruschka身著虎紋大衣的時尚照片，當Valentino看過後就啟發在1967-88年的秋冬Haute Couture系列身上。

時至今日，品牌的創作總監Pierpaolo Piccioli埋首虎年系列時，自然以此為靈感，將虎紋圖案移植到品牌的服裝和招牌作Roman Stud手袋身上，當中的粉紅色版本更一洗以黃色為主調的虎紋感覺。

▲ Gucci Tiger別注系列廣告拍攝時動用了一頭真的老虎。（圖片品牌提供）

▲ 在品牌沿用多時的Rhyton球鞋上印上老虎奔跑圖案。（$8,500/圖片品牌提供）

▲ 有著老虎圖案的真絲恤衫，加上袖間的紅綠條子，一看便知是來自Gucci的出品。（$14,700/圖片品牌提供）

▲ 衞衣成為男女裝的主流項目，Gucci Tiger系列又怎會沒有？（$11,500/圖片品牌提供）

Gucci真虎出動

為了虎年系列，歐美的設計師可以去得多遠多盡？最盡的一定是來自Gucci，其實不無道理，剛剛得來的消息，是全球營業額最高的Gucci專門店落在成都太古里的專門店，既然得到中國消費者的歡心，在處理虎年系列自當加一把勁。

於是在這個名為「Gucci Tiger」的廣告宣傳上，動用了一頭活生生的老虎，雖然品牌對於動用真虎拍攝，早已公開表示有動物在場的拍攝過程，會由第三方動物福利機構 American Humane全程監視，以確保動物安危，但隨後世界動物安全組織對Gucci美國公司發出通知，敦促應停止廣告中使用真的動物及美化圈養野生動物。

言歸正傳，這一次品牌的創作總監Alessandro Michele在創作Gucci Tiger別注系列時，將藝術家兼插畫家Vittorio Accornero於1960年代末發表的品牌flora圖案的設計加以革新，在創作上，以充滿玩味的手法連繫過去與未來，可見不少產品項目以特大的彩色花押字、Interlocking G或Web織帶條紋貫串。

設計各具特色的老虎及品牌標誌元素裝飾多款衞衣和tee，部分款式更以手繪或手工鉤織及刺繡飾章呈現出瑰麗的老虎形態，藉此帶出品牌的工藝。

▲ 雖然看似和虎年風馬牛不相及，但既然稱得上是《功夫熊貓》系列，試問又怎可以缺少了這位主角。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 以悍嬌虎為主角，正好與虎年的形象匹配。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 衞衣帽子的繩索設計別出心裁，很合乎品牌一直經營的波希米亞風格。（售價待定/圖片品牌提供）

ETRO功夫熊貓賀歲

創立於1968年的ETRO，近年傳來被LVMH有意收購的消息，但一切還未被證實，但空穴來風未必無因，可見獨立品牌在今天絕不易為。而為了照顧中國的新年市場，ETRO找來夢工場合作推出《功夫熊貓》農曆新年系列，將動畫中的所有要角印於產品上，當中最貼題的就一定是悍嬌虎這角色，大家又不妨看看這次和動畫聯乘，能否跟早前Loewe的《千與千尋》一較高下。

▲ 簡單明快直接用紅色來代表中國傳統新年的Nightlily mini bag。（$11,600/圖片品牌提供）

▲ 離不開方釦的設計，但鞋身添上一抹紅色。（$10,800/圖片品牌提供）

Roger Vivier紅色賀年

基本上女士購買Roger Vivier的產品，都離不開會選擇金屬方釦子的款式，貪其給人直接一望便知系出名門，所以來到新年別注版，品牌在設計上保持原汁原味完全沒有太大變動，只是換上一身紅色外衣而已，好等過年後繼續使用仍沒有半點尷尬和過時感覺。

▲ 紅色連帽衞衣有戴著G-Lock的虎頭圖案。（$9,590/圖片品牌提供）

▲ Cut Out bag亦換上了虎紋圖案。（售價待定/圖片品牌提供）

Givenchy老虎鎖

Matthew M.Williams在自己的品牌1017 ALYX 9SM以一個靈感，來自飛機上的安全釦起家，當上Givenchy的創作總監後，亦為品牌創作了一個G-Lock，因此在虎年別注系列上，將4G刺繡標誌與老虎頭圖案戴上G-Lock頸鏈是意料中事。

男女裝衣服配飾全部落齊，代表著中國節日喜慶的紅色，是意料之內的主色調，不過，亦有以雙老虎以身體和尾巴勾勒成心形圖案粉紅色tee，作為新年過後情人節禮物都一樣可以。

▲ 應用虎豹紋圖案對Dolce & Gabbana實在駕輕就熟，這一件男裝bomber jacket便是好例子。（$23,000/圖片品牌提供）

▲ 滿有虎豹紋圖案的DG Daily tote bag。（$16,500/圖片品牌提供）

▲ 推出了一段時間的NS1球鞋，為是次虎年別注系列會推出多個顏色，這個粉紅版本是其中的一員。（$7,700/圖片品牌提供）

▲ 近年Dolce & Gabbana的設計高調到不得了，看看將整頭老虎移植於裙子上就是最好的證明。（$10,000/圖片品牌提供）

Dolce & Gabbana 虎豹合壁

動物印花圖案經常出現於意大利品牌中，Roberto Cavalli和Versace是箇中代表，但大家不要忘記還有一對孖寶組合Dolce & Gabbana。這兩位設計師在處理中國傳統的虎年系列時來個虎豹合壁，他們將豹紋印花與老虎圖案來一次交織融會的示範，配合畫作勾勒老虎高貴威猛姿勢，每一件男女裝單品都是高調大鳴大放的作品，大家招架得來嗎？

▲ Unikko Amatsooni 針織毛衣在乍暖還寒的新年大派用場。（$2,695/圖片品牌提供）

▲ Marimekko最著名的UNIKKO印花換上抽象的虎紋圖案，可見於品牌最暢銷的一條名為Pieni Unikko Amastooni 連衣裙身上出現。（$2,995/圖片品牌提供）

Marimekko來自芬蘭的猛虎

來自世界極北芬蘭的Marimekko，今年亦為中國的虎年慶祝一番，將品牌旗下最著名和代表性的UNIKKO印花，配搭代表虎紋的橙色，然後再放諸於品牌最暢銷的Pieni Unikko Amastooni 連衣裙及Unikko Amatsooni 針織毛衣，易穿易襯，同時又帶出虎年氣氛，寓意祝大家虎虎生威。

產品查詢：Dior（800 969 886）、Dolce & Gabbana（2877 5558）、ETRO（2392 9696）、Gucci（2376 2466）、Givenchy（2234 7003）、Marimekko（2701 9288）、Roger Vivier（2810 8690）、Valentino（2523 8035）

記者︰何偉雄