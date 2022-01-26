【退學潮】八大2643人退學創新高　理大佔逾500人　城大退學率達3.2%

▲ 八大上學年共有2,643人退學，理工大學佔518人。（資料圖片）



移民潮下，8間資助大學退學人數在反修例運動後再創新高。教資會近日公布數據顯示，2020/21學年八大共有2,643人退學，比時值反修例風波的2019/20學年急升逾兩成，退學率升至2.6%，創有紀錄以來18年新高，退學學士生佔2,255人。八大之中，以理工大學最多人退學，佔518人，按年增3%；浸會大學退學人數增幅最多，達37%。有大學稱留意到本地大學整體退學人數有所上升，有大學亦指明部分本科生是因移民而退學。

根據教資會最新公布數字，八大在上學年共有101,797名學生，計及所有學士學位、副學位及研究院修課課程學生，與上一年度101,481人相若；當中包括87,294名學士學位課程學生，按年微升427人。

綜合八大上學年共有2,643名學生人中途終止學業，以學士生為主，佔2,255人，整體較上一個學年2,161人，多482名學生退學，增加22%；至於八大退學率為2.6%，亦按年增0.5個百分點。若按「相當於全日制人數」計算，最新退學人數為2,593人，亦按年多472人，按年增18%，更創教資會有紀錄以來18年新高。

4間大學均錄得逾400人退學，理工大學共有518人退學，當中學生士佔346人，整體按年微升3%，退學率亦約為3%；其次為香港大學，按年急增117人至476人，退學率2.3%；城市大學亦有442人退學，退學率3.2%，為八大之中最高；中文大學則有403人退學。至於退學人數升幅最高的是浸會大學，按年急增37%至225人退學。香港科技大學、香港教育大學及嶺南大學，則分別有270人、232人及77人退學。

浸大稱，每年均會收到少數學生因不同個人原因而申請退學，人數會因實際情況變動，校方留意到本港大學整體學生退學人數有所上升，會評估相關趨勢的影響，同時了解學生退學原因，推行合適政策回應。中大則指，上學年退學的本科生，大部分退學原因是轉往其他本地或海外院校升學，其次是因學業問題，其他原因涉健康、工作或移民等。

理大表示，上學年本地生終止學業情況與往年相若，非本地生人數則略增。港大指，去年退學學生佔總本科生人數的百分比，與其他大學相若。城大指，按紀錄本地及非本地生申請退學原因眾多，主要為個人因素，除學生退學外，終止學業人數還包括因學業成績而被終止學籍。科大指，每年均會收到學生就包括學業、工作或家庭等各項因素而提交的退學申請。教大指，學生一般可以健康、家庭、就業或前往海外升學等原因提出休學或終止學業，形容上學年接獲有關申請性質與往年相近。嶺大則指，學生退學主要涉因家庭、健康等私人理由。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅