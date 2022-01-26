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【電子利是】用八達通派利是有機會賺38元　年內電子增值使用率增逾倍

社會 18:46 2022/01/26

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，受惠於消費券計劃，市民使用電子支付已形成習慣。（八達通圖片）

農曆新年無奈與病毒「共存」，少了「拜年」環節，市民仍可視象拜年和派發電子利是。由今日開始，使用八達通手機應用程式「派利是」或增值，即有機會獲贈38元獎賞。

八達通公司稱，已預留合共港幣76萬獎賞鼓勵用戶使用「e利是」；即日起首2萬名透過八達通手機應用程式登記「轉數快」銀行轉賬服務的新客戶，並成功派發一封「e利是」或增值八達通卡，即可獲贈港幣38元獎賞。

派發「e利是」的步驟：

 

八達通公司又稱，疫情下手機應用程式的使用率有所上升，截至今年1月24日，以「轉數快」轉帳至八達通卡的增值金額，較上年同期升1.3倍；開設電子直接付款授權服務數目，亦按年升9成。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚

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