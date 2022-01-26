【恒生銀行】恒生銀行逢周六只於9間分行服務　下周六起實施安排

▲ 恒生銀行由2月5日起逢星期六只在9間分行維持服務。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，連續第4日確診個案過百宗。恒生銀行今日（26日）宣布，因應疫情的發展，由2月5日（星期六）起，恒生銀行逢星期六只在9間地面分行維持服務。其他地面分行及港鐵站辦事處將於星期六 暫停營業，直至另行通知。這些服務網點在星期一至五將如常營業，繼續為客戶提供服務。

星期六維持營業的地面分行如下：

中環總行

香港仔中心分行

北角分行

九龍總行

開源道分行

黃埔新邨分行

青山道分行

眾安街分行

元朗（教育路）分行

發言人表示，就新型冠狀病毒病疫情，銀行已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。此外，恒生近日在總行引入智能消毒機械人，以進一步潔淨和消毒分行內的客戶服務區域。

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記者：黃穎津

