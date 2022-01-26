【封區檢測】東涌藍天海岸3期、彩雲邨長波樓強檢　涉及變異病毒株【不斷更新】

▲ 彩雲邨長波樓。（陳國峰攝）

衞生防護中心公布，本港今日（26日）新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，其中93宗為與其他個案相關，7宗源頭不明；7宗輸入個案。另有約130宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

【22:41】

政府晚上10時許公布，因應數宗曾在彩雲（一）邨長波樓居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（27日）上午約7時完成此行動。

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【20:21】

政府晚上8時許公布，因應一宗曾在東涌海濱路12號藍天海岸3期影岸·紅A座（第7座）居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（27日）上午約7時完成此行動，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

