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【封區檢測】東涌藍天海岸3期強檢　涉及變異病毒株【不斷更新】

社會 20:28 2022/01/26

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

衞生防護中心公布，本港今日（26日）新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，其中93宗為與其他個案相關，7宗源頭不明；7宗輸入個案。另有約130宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁

【20:21】

政府晚上8時許公布，因應一宗曾在東涌海濱路12號藍天海岸3期影岸·紅A座（第7座）居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（27日）上午約7時完成此行動，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津
 

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