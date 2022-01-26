【駱惠寧致辭】梁振英：香港仍有各種獨特優勢　譚耀宗冀港人以主人翁心態團結

▲ 梁振英表示，贊同駱惠寧的判斷。（經濟日報資料圖片）

中聯辦主任駱惠寧今日發表新春致辭，提到香港要有堅定融入國家發展大局的歷史自覺，形容香港獨有的優勢仍在，競爭的實力仍強。全國政協副主席梁振英贊同駱惠寧的判斷，認為只要香港鞏固團結穩定的內部環境，同時更積極主動融入國家發展大局，香港定有更好明天。

全國人大常委譚耀宗則表示，駱惠寧致辭內容回應了各界對香港前進道路上的關心，認為香港人要對一國兩制充滿歷史自信，又期望香港市民，能以主人翁心態，一同創造一國兩制更燦爛的明天。

▲ 譚耀宗（經濟日報資料圖片）

梁振英提到，自己過去一年，不斷在內地和香港推動兩地合作，又提及國家發改委及商務部今日公布的，關於《深圳先行示範區放寬市場准入的部分特別措施的意見》，涉及港澳服務和服務提供者市場准入開放的措施，推動深港澳地區保險市場互聯互通，連振宇認為，這凸顯粵港澳大灣區在國家改革開放和創新發展中發揮更突出作用，在在說明香港在國家新時期的發展中仍然擁有各種獨特優勢。

梁振英表示，只要香港能夠鞏固團結穩定的內部環境，同時更加積極主動融入國家發展大局，相信香港一定會有更好的明天。他又指出，需由特區政府引領香港走進內地，才能融入國家發展大局。

譚耀宗指出，在世界百年未有的大變局中，要有制度自信，直言一國兩制下的香港，仍有很多特殊優勢和獨特作用，而中央一系列戰略規劃部署中，都總會給香港明確定立。

他認為，香港市民要對香港前景有更大擔當，而香港未來也肯定充滿希望，直言要有堅定融入國家發展大局的歷史自覺，強調中華民族偉大復興的大勢是不可阻擋，只要將「發揮自身所長、對接國家所需」做好，香港就一定能在百年未有之大變局中有更大擔當。

此外，譚耀宗提到，市民要對香港實現良政善治，懷有奮鬥的激情和變革的勇氣，要真正實現良政善治，要有一系列制度和執行機制需要建立健全，還有很多深層次矛盾和問題需要解決，又提醒要警惕一直破壞家園的反對勢力。

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記者：陳宛彤