【駱惠寧致辭】譚耀宗指香港有更大擔當　冀港人以主人翁心態團結

▲ 譚耀宗（經濟日報資料圖片）

中聯辦主任駱惠寧今日發表新表致辭。全國人大常委譚耀宗稱，內容回應了，各界對香港前進道路上的關心，認為香港人要對一國兩制充滿歷史自信，又期望香港市民，能以主人翁心態，一同創造一國兩制更燦爛的明天。

譚耀宗稱，在世界百年未有的大變局中，要有制度自信，直言一國兩制下的香港，仍有很多特殊優勢和獨特作用，而中央一系列戰略規劃部署中，都總會給香港明確定立。

他認為，香港市民要對香港前景有更大擔當，而香港未來也肯定充滿希望，直言要有堅定融入國家發展大局的歷史自覺，強調中華民族偉大復興的大勢是不可阻擋，只要將「發揮自身所長、對接國家所需」做好，香港就一定能在百年未有之大變局中有更大擔當。

此外，譚耀宗提到，市民要對香港實現良政善治，懷有奮鬥的激情和變革的勇氣，要真正實現良政善治，要有一系列制度和執行機制需要建立健全，還有很多深層次矛盾和問題需要解決，又提醒要警惕一直破壞家園的反對勢力。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤