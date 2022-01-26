【駱惠寧致辭】陳茂波稱點出對港新期盼　必須有更大擔當

▲ 陳茂波認為，駱惠寧點出了對香港在新階段裡的期盼。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波在中聯辦主任駱惠寧致辭後，撰寫網誌，認為內容點出了，對香港在新階段的期盼，而站在歷史新起點上，對一國兩制更充滿自信，對香港未來更滿懷希望。

陳茂波表示，香港回歸25年走過非凡歷程，在中央支持下，一國兩制實踐重回正軌，聚焦發展。他認為，中央更重視香港的特殊優勢及獨特作用，在國家一系列發展戰略規劃中香港都有角色，香港融入國家發展大局的「接口」在不斷增多，對未來有十足的底氣和信心。

他續指，香港正處於發展路上的新關鍵時期，只要更積極全面融入國家發展大局，在國家穩步持續發展的進程中抓準定位、認清角色，發揮自身所長、服務國家所需，新一頁的香港故事將會更精彩，而在百年未有之大變局中，必須有更大擔當、更好作為。

展望未來，陳茂波稱，要一起同心合力、乘勢而上，全力抓緊機遇，以「逢山開路、遇水架橋」的拼勁和堅毅，全力推動和實現香港良政善治的新篇章，更稱要一起同心抗疫、攻堅解難，為市民的幸福生活、為香港的美好未來全力奮鬥。

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記者：陳宛彤