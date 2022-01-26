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【食物安全】美孚兩新鮮糧食店冰鮮肉冒新鮮肉出售　食環署將釘牌

社會 21:06 2022/01/26

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美孚有店舖把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉陳列及出售。（政府新聞處）

美孚有店舖把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉陳列及出售。食環署今日（26日）在深水埗區向懷疑以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動。

行動中，食環署人員在美孚新邨2間持牌新鮮糧食店，合共檢獲逾660公斤懷疑冰鮮肉及冷藏肉，已即時封存作進一步調查。食環署亦已抽取豬肉樣本，進行防腐劑檢測。如有足夠證據，署方將提出檢控。該2間店鋪持牌人涉嫌把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消該兩間新鮮糧食店的牌照。

食環署人員亦就處所不潔、未有批簽而售賣急凍家禽及未能保護未加蓋掩食物免受污染，向該2間新鮮糧食店負責人共展開3宗檢控，並就未能提供送貨單供查核及沒有展示獲准售賣肉類的告示牌，分別向該2間新鮮糧食店負責人就違反相關持牌條件發出口頭警告。

食環署發言人表示，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。發言人強調，食環署十分關注冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關店鋪違規行為。

任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。食環署會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會積極處理接獲的投訴。如發現有異常情況，食環署會即時作出調查及採取執法行動。此外，食環署亦會不時主動偵查懷疑違規個案，也會按需要進行突擊巡查及執法行動。如有足夠證據，會提出檢控，並就違反相關持牌條件或街市租約條款作出跟進。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。

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記者：黃穎津
 

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