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【新冠肺炎】警方指2名警員初步確診　分別駐守新界南及秀茂坪警區

社會 21:23 2022/01/26

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2名警務人員初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

警方今日（26日）公布，有2名警務人員初步確診新冠肺炎。

發言人指，一名駐守新界南總區機動部隊的32歲男警員及一名駐守秀茂坪警區情報組的54歲女警員初步確診2019冠狀病毒病。2名警員日前獲安排接受病毒檢測。於今日該2名警員初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。2人於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。2人最後一日上班日分別為1月21日及23日。

發言人表示，警方高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該2名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測。警方亦已派員清潔及消毒該2名警員的相關工作地方，並將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該2名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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記者：黃穎津
 

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