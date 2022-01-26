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【禽流感】米埔發現白腰杓鷸屍體　對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應

社會 21:37 2022/01/26

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一隻在米埔自然護理區撿走的白腰杓鷸屍體證實對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應。（資料圖片）

漁護署發言人今日（26日）表示，一隻在米埔自然護理區撿走的白腰杓鷸屍體證實對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應。

發言人指，該隻雀鳥屍體日前在護理區內一基圍被發現及撿走，並於1月24日進行的H5病毒初步測試中呈陽性反應。白腰杓鷸是冬候鳥，主要在包括米埔所在的后海灣一帶的潮間帶出沒。據了解，發現雀屍地點的三公里範圍內並無雞場。

發言人表示，護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口設有消毒藥水地墊，供訪客消毒鞋底。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

發言人表示，該署會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感，亦會繼續密切監察野生禽鳥。

漁護署呼籲，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

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記者：黃穎津
 

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