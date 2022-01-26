【新焚化爐】綠領行動強烈反對垃圾焚化　溫室氣體排放量遠高於其他任何發電來源

▲ 石鼓洲焚化爐工程正在推展。（資料圖片）

港府早前透露本港第二個焚化爐選址，指早前曾對屯門曾咀中部煤灰湖，作為其中一個轉廢為能設施可能選址深入研究，當局決定在今年上半年，對該選址再展開環境影響評估及技術性研究。環團綠領行動今(26日)表示，對計劃感到失望和憤怒，並且表達強烈反對。

綠領行動指，4年前，政府不顧社會強烈反對，執意拍板招標，於石鼓洲興建垃圾焚化爐，如今石鼓洲焚化爐尚未建成，環保署又再企圖於屯門曾咀興建第二座焚化爐。該會認為，政府將垃圾焚化爐美其名稱之為「轉廢為能設施」，是利用「語言偽術」為垃圾焚化「洗白」。在未有盡力推動源頭減 廢和回收的同時，只着眼發展末端處理，貿然提出再次興建焚化爐，是哄騙市民服下糖衣毒藥。

該會續稱，焚化發電絕非「潔淨能源」，更無助減碳又引述根據國際環境組織「全球焚化爐替代方案聯盟」（GAIA）的研究指出，即使是聲稱使用最先進技術的焚化發電設施，其溫室氣體排放量仍然遠高於其他任何發電來源。當中美國現時投入運作中 的 65 座焚化發電設施，所排放的溫室氣體量，平均較燃煤發電高出 1.7 倍；至於空氣污染物排放方面，氮氧化物（NOx）就較燃煤發電高 4.8 倍。由於都市固體廢物當中，含有大量塑膠垃圾，焚化過程定必產生一定程度的有毒物質。

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責任編輯：洪芷晴