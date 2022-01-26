【八大學額洗牌】科大理大未來3年增近100學額　浸大教大跌2%惟撥款反增

▲ 科大、理大及港大在未來3個學年學額均有所增加。（資料圖片）

8間資助大學學額洗牌結果揭盅，行政會議通過未來3學年向八大提供632億元撥款，較上一個3年期增加4.5%；八大每年提供1.5萬個學士學額亦重新分配，科技大學及理工大學成大贏家，3年合共各增近100個學額；浸會大學及教育大學學額均減約2%，惟兩校所獲撥款不跌反升。

八大未來3年獲632億撥款 按年增4.5%

據教育局最新提交立法會文件披露，行政會議在本月11日通過教資會2022/23至2024/25學年的未來3年期內，向八大提供632.113億元經常撥款的具體建議，較2019至22學年的3年期增加4.5%，平均每年撥款約211億元。

若扣除每年約4.229億元指定用途補助金及撥款，以香港大學每年獲逾146億元經常補助金，稱冠八大，較上一個3年周期增加8%、涉逾10億元；其次為中大大學，獲逾138億元。而八大合共獲619億元經常補助金，港大及中大已佔逾4成。

中學畢業生人數持續減少 八大續每年提供1.5萬首年入學學額

局方提及，因中學畢業生人數持續減少，未來3年八大第一年學士學位課程學額將維持在每年1.5萬個，但各校學額大洗牌，3所大學學額有所增加，科大獲批每年加開29個學額，微升1.5%，每年總學額為2,065個；理大增31個學額，增至2,351個；港大亦增26個，共佔3,040個。

餘下5間大學，以浸大學額跌幅最大，由目前每年1,148個學額，減少36個至2022/23學年的1,112個，翌年起回升至1,122個，3年總數3,356個，減88個、跌幅為2.6%；教大亦由每年609學額，下學年跌至603個，翌年起進一步跌至593個，3年共減38個、2.1%；城市大學每年亦減少33個學額至2,095個。嶺南大學每年則減10個至511個；中大續成學額「大戶」，每年只略減1學額，獨攬3,256個學額，佔八大總額21%。

浸大、教大及城大回應時，均未有透露擬削減學額的課程。浸大稱會因應社會需求，檢視不同課程開辦情況並作出調整，下學年起增辦4個課程；教大指其未來3年所獲撥款不跌反升，將開辦涵蓋人工智能等多個新課程；城大則提及考慮到教資會支援學生宿位及校園空間不足，主動回撥部分高年級入學學額，並取消副學位課程，提及多年前已轉讓城大社區學院。

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記者：馮琪雅