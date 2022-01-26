【虐兒事件】羅致光指機構有負眾望：察悉社署的監管機構亦有改善空間

▲ 社署將密切監督機構全面落實改善措施，羅致光冀於明年3月完成兒童福利檢討。（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，獨立檢討委員會昨日（25日）已經向政府提交報告，惟勞工及福利局局長羅致光及社署在今日深夜才做回應。羅致光指事件揭示機構在該幼兒中心日常運作、督導和培訓方面出現嚴重缺失，違背社署要求，亦有負公眾期望；認為社署的監管機構亦有改善空間。

社署署長早前接受訪問時指，社署內部已經展開內部調查，指「不會只查別人，唔查自己」，不過在回覆中就沒有提及內部調查進展。

政府指，已經知道兒童會接納委員會建議，社署則會要求儘快落實，並密切監督成效。社署也會持續關注獨立檢討委員會對保護兒童會其他服務的檢討結果和建議，從而考慮該會日後是否適宜提供受社署資助的服務。

在處理事件的過程中，政府察悉社署的監管機制亦有可改善空間。署方將以風險為本，加強巡查監察的深度和廣度，以確保幼兒照顧服務機構切實遵從社署的服務質素標準和法定要求，並具備有效的內部管制和監管制度。社署署長早前接受訪問時指，社署內部亦有調查，表示不會只查別人，不查自己，不過回應就未有提及調查進度與結果。

勞福局局方會邀請兒童事務委員會轄下的保護兒童事務工作小組督導兒童福利服務的檢討工作，範圍包括兒童住宿照顧及相關服務，目標是在明年三月完成檢討。另外，局方將會出席出席立法會福利事務委員會特別會議，就事件作出匯報。

社署發言人表示，有關事件完全不可接受。事發後，社署已立即採取一系列措施確保該幼兒中心的正常運作，並要求負責營運該中心的香港保護兒童會就事件提交檢討報告及改善建議。社署昨日（25日）收到保護兒童會所委託獨立檢討委員會的報告。社署初步審閱後，認為報告提出的管治改革方向及服務改善建議可以接受，但前提是保護兒童會必須盡快建立有效的內部管治和監察制度，確保各項改善建議切實有效執行，從而重建公眾對該機構的信心。社署會密切監察實施建議後的成效，以保障兒童福祉。

發言人指出，保護兒童會的獨立檢討報告揭示涉事的幼兒中心在日常運作、督導、培訓等多方面出現嚴重缺失。這與社署的觀察大致吻合。社署得悉保護兒童會已接納獨立檢討委員會的建議，承諾採取一系列措施，包括撤換高層管理人員，以及加強機構管治和日常督導。社署會密切監督機構全面落實並有效執行檢討報告所提出的各項改善措施，包括員工招聘、支援及培訓、設立委員會監察服務質素及管理等。社署知悉機構的獨立檢討委員會下一階段將會審視保護兒童會的整體管治，署方會密切留意有關檢討的結果和建議，從而考慮保護兒童會日後是否適宜提供受社署資助的服務。

在處理事件的過程中，政府察悉社署的監管機制亦有可改善空間。署方將以風險為本，加強巡查監察的深度和廣度，以確保幼兒照顧服務機構切實遵從社署的服務質素標準和法定要求，並具備有效的內部管制和監管制度。優化措施包括在巡查團隊中加入健康衞生督察和其他專業人士，並透過風險評估對照顧易受傷害人士及／或服務表現欠佳的服務單位，加密巡查頻率，並會抽查服務單位的閉路電視紀錄等。

此外，社署會要求所有幼兒住宿服務單位安裝閉路電視系統，以便加強監察。如有個別服務單位需要財政支援，社署會提供協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津、袁澍

