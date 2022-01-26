【國安教育】八大未來3年規劃　積極響應將國安教育納大學課程「重要部分」

▲ 教育局指八大規劃未來3年工作，已積極將國安教育納大學課程重要部分，圖為嶺南大學在今年1月1日舉升國旗典禮。（資料圖片）

8間資助大學在未來3學年，每年續提供1.5萬個第一年學士學額，預計獲632億元經常撥款，較上一個3年期增加4.5%，對於考慮大灣區發展機遇，以及將《憲法》及國安教育等內容列作大學課程「重要組成部分」等策略規劃，教育局形容八大為已作「積極回應」。

據教育局最新提交立法會文件披露，行政會議在本月11日通過教資會2022/23至2024/25學年的未來3年期內，向八大提供632.113億元經常撥款的具體建議，平均每年撥款約211億元；各校學額亦大洗牌，科大、理大及港大共3所大學學額均上升，餘下5校學額下跌，惟大部分院校所獲撥款均不跌反升。詳情即看：【下一頁】

教育局特別提及為2022至25年三年期訂立的策略方針，指在規劃工作開始時，八大獲建議在進行規劃工作時考慮4個策略方針，包括應以大膽創新的策略性思維，制定更長遠規劃周期的發展策略，並「一併考慮粵港澳大灣區發展迎來的機遇」，並指畢業生是社會未來的棟樑，通過大學層面的價值觀教育讓學生建立牢固的公民責任感至關重要，而《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育，亦應成為大學課程的「重要組成部分」，以培養學生成為守法及負責任的公民」。

教育局形容，八大在《規劃工作建議書》中，已就上述策略方針作出「積極回應」，並成為教資會向政府提出的建議的基礎。

2022至25年三年期訂立的4個策略方針

大學應以大膽創新的策略性思維制定更長遠規劃周期的發展策略，並一併考慮粵港澳大灣區發展迎來的機遇

大學應藉此機會考慮在院校層面以不同形式整合個別課程，以加强協同效應並更有效地運用資源；

畢業生是社會未來的棟樑，通過大學層面的價值觀教育讓學生建立牢固的公民責任感至關重要。而《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育亦應成為大學課程的重要組成部分，以培養學生成為守法及負責任的公民；及

應鞏固及加强教資會資助大學在基礎研究能力方面的領先地位。與此同時，大學亦應將基礎研究所得的知識用於至應用研究，鼓勵它們創造社會效益。

資料來源：立法會文件

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記者：馮琪雅