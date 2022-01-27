【童樂居虐兒】報告揭掌摑腿踢揪耳朵等10大虐兒惡行　情緒影響或更持久

▲ 獨立檢討委員會交代中期報告，列出涉事職員具體的虐待行為，包括幼兒曾被掌摑、耳朵被揪等。香港保護兒童會執行委員會主席-夏穆（左），「童樂居事件」獨立檢討委員會主席黃嘉純（右） (陳國峰攝)

「童樂居」虐兒事件被揭發，源於一名公眾人士拍得疑有人虐兒片段後作出投訴。然而，「童樂居」內部早前亦有家長投訴幼兒身上出現不明傷痕，惟因翻查閉路電視亦找不到幼兒受傷原因而無法跟進。昨公布的獨立檢討委員會報告，就列出涉事職員具體的虐待行為，包括但不限於幼兒曾被掌摑、耳朵被揪、遭職員用腿踢等10類惡行。報告認為上述粗魯行為會讓兒童不適、不安甚至痛楚，即使沒有明顯的身體傷害，情緒上的影響更可能是持久的。

家長曾投訴 惟找不到傷勢原由

童樂居事件獨立檢討委員會主席黃嘉純指出，過去曾有家長向「童樂居」投訴指幼兒身上出現不明傷痕，機構收到投訴後曾經翻查閉路電視，惟查證不到傷勢原由而無法繼續跟進。他說這樣的投訴是「一單半單」，又指3、4歲的幼兒比較活躍、身上易有傷口。

獨立檢討委員會經翻查閉路電視片段，認為「童樂居」幼兒工作員對待兒童普遍粗魯，缺乏關心，及沒有考慮到兒童的感受、尊重和尊嚴，涉事職員具體的虐待行為，包括但不限於幼兒曾被掌摑、耳朵被揪、遭職員用腿踢等10類惡行 （見表）。

調查報告亦表示，機構對幼兒工作員的監督和監察毫無系統，基本無效。檢討委員會指，「童樂居」的管理層一定早有察覺兒童被粗魯對待，但同時認為這些行為可接受，因此從未作出干預。主管人員有時會發出溫和提示，但幼兒工作員要麼敷衍了事，要麼對提示置若罔聞。另外，報告認為，嚴重虐待行為發生時，主管人員可能不在場，因為當主管人員在附近時，工作人員經常會互相提醒。

籲設中央名冊 整合所有投訴

報告建議執行委員會能夠建立投訴處理和舉報制度，並維持一個中央名冊，以整合所有的投訴，並定期向執委會報告；管理層亦應及時和密集地就「童樂居」的兒童安全和保護事宜提出報告。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者 袁澍