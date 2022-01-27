【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山

▲ 大廈污水樣本呈陽性居民須強制檢測。

本港第五波疫情擴散，再發現有4區的大廈的污水樣本呈陽性，懷疑有隱形傳播鏈。政府（27日）凌晨公布，在葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山的大廈採集到檢測呈陽性的污水樣本，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受新冠病毒檢測，有關指定時間是1月13日至1月26日曾身處指明場所超過兩小時，須於1月26日、27日及28日須接受檢測

葵涌大窩口邨富安樓

葵涌大窩口邨富靜樓

葵涌大窩口邨富平樓

葵涌大窩口邨富逸樓

葵涌大窩口邨富雅樓

葵涌大窩口邨富秀樓

葵涌大窩口邨富碧樓

觀塘油麗邨雍麗樓

觀塘油麗邨卓麗樓

柴灣翠樂邨翠祿樓

柴灣翠樂邨翠灣邨翠福樓

馬鞍山恆健街8號錦暉苑

馬鞍山恆明街2號聽濤雅苑

馬鞍山恆明街8號觀瀾雅軒

馬鞍山恆明街5號啓新書院

馬鞍山恆明街11號馬鞍山循道衛理小學

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

強制檢測公告詳情可經以下衞生署衞生防護中心網頁連結瀏覽：

另外，為跟進於慈正邨採集到檢測呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括黃大仙民政事務處）聯同房屋署將會由今日起向慈正邨以及鄰近的三個屋邨（即慈樂邨、慈民邨和慈康邨）的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以期及早識別感染者。

▲ 大窩口邨再有7幢樓須強檢，早前富強樓已封區檢測。（陳國峰攝）

居民如就使用快速測試套裝有疑問，可致電熱線3700 8888查詢。如他們的快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療。除求診外，居民應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。



至於早前在大埔林村、東涌北一帶亦同樣採集到檢測呈陽性的污水樣本，社區傳播風險較高。政府呼籲在以下地區居住和工作、有感染風險的人士檢測。

林錦公路交匯處至大菴路一帶範圍

東涌文東路一帶包括映灣園、海堤灣畔、水藍‧天岸

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：伍瑋瑋

