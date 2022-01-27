  • 20°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 10:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【捐血救人】血庫存量僅足3至4日　紅十字會緊急呼籲市民捐血

社會 09:38 2022/01/27

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

血庫存量極低，農曆新年假期請市民踴躍捐血。（資料圖片）

香港紅十字會輸血服務中心今日（27日）表示，大部分捐血站於農曆新年假期均照常開放，現時血庫存量已下降至極低水平，約三至四日存量冂緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

中心指，受第五波疫情影響，市民減少外出，影響捐血意欲；另外大部分機構及學界捐血活動被逼取消，血液收集量自1月初以來持續偏低，平均每天只有300至400包，實不足以應付全港醫院每日所需。公立醫院正值服務高峰期，急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需用上大量血液以救治病人。此外，患有地中海貧血和血癌的病人每天亦需要足夠血液及血製品以作治療。

中心又稱為答謝捐血者，2月1日至4日新春期間（年初一至年初四）於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「新春補鐵福袋」一個。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【強制檢測】37個處所納強制檢測　涉鑽石山荷里活廣場、旺角龍城冰室等（附名單）
今日 08:48
【強制檢測】37個處所納強制檢測　涉鑽石山荷里活廣場、旺角龍城冰室等（附名單）
【車廠地陷】將軍澳九巴車廠地陷　有雙層巴士車尾陷落地洞
今日 09:07
【車廠地陷】將軍澳九巴車廠地陷　有雙層巴士車尾陷落地洞
【封區檢測】東涌藍天海岸3期約730人接受檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:14
【封區檢測】東涌藍天海岸3期約730人接受檢測　無發現陽性檢測個案
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山
今日 09:23
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山

你可能感興趣

【強制檢測】37個處所納強制檢測　涉鑽石山荷里活廣場、旺角龍城冰室等（附名單）
今日 08:48
【強制檢測】37個處所納強制檢測　涉鑽石山荷里活廣場、旺角龍城冰室等（附名單）
【車廠地陷】將軍澳九巴車廠地陷　有雙層巴士車尾陷落地洞
今日 09:07
【車廠地陷】將軍澳九巴車廠地陷　有雙層巴士車尾陷落地洞
【封區檢測】東涌藍天海岸3期約730人接受檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:14
【封區檢測】東涌藍天海岸3期約730人接受檢測　無發現陽性檢測個案
疫情 治療 手術 公立醫院 香港 農曆新年 貧血 紅十字會

最高瀏覽

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
17:47 2022/01/26
【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
16:47 2022/01/26
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
【昏迷女童】獲房署安排到新單位參觀　天瑜爸爸盼5月接愛女回家團聚
11:29 2022/01/26
【昏迷女童】獲房署安排到新單位參觀　天瑜爸爸盼5月接愛女回家團聚