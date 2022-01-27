【捐血救人】血庫存量僅足3至4日　紅十字會緊急呼籲市民捐血

▲ 血庫存量極低，農曆新年假期請市民踴躍捐血。（資料圖片）

香港紅十字會輸血服務中心今日（27日）表示，大部分捐血站於農曆新年假期均照常開放，現時血庫存量已下降至極低水平，約三至四日存量冂緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

中心指，受第五波疫情影響，市民減少外出，影響捐血意欲；另外大部分機構及學界捐血活動被逼取消，血液收集量自1月初以來持續偏低，平均每天只有300至400包，實不足以應付全港醫院每日所需。公立醫院正值服務高峰期，急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需用上大量血液以救治病人。此外，患有地中海貧血和血癌的病人每天亦需要足夠血液及血製品以作治療。



中心又稱為答謝捐血者，2月1日至4日新春期間（年初一至年初四）於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「新春補鐵福袋」一個。

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責任編輯：余思嵐