【天氣預測】農曆新年有雨或凍足5日　年廿八轉冷部分地區低見11至12度　

▲ 天文台預測農曆新年有雨，天氣清涼。

農曆新年將到。天文台今日（27日）表示，繼續受偏東氣流影響，華南地區有雲層覆蓋著，不過雲層較薄，日間仍然短暫時間會有陽光，預測由年廿八（30日）開始天氣轉涼，部分地區早上低見11至12度，清涼天氣持續，年初一早上部分地區低見12至13度，根據現時的預測，有機會連續4至5日天氣清涼。

預計周末有股冷空橫過廣東，與冷鋒相關冬季季候風，將中國內陸較冷空氣帶落本港，周日至周一早上氣溫跌至12度。農曆新年期間，整體多雲且有雨、清涼。

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天文台指，周日（年廿八，30日）華南等壓線頗為緊密，預料東北季候風會在周六（年廿七，29日）至周日（年廿八，30日）抵達華南沿岸，該區氣溫會顯著下降，在北風影響下，感覺會「涼涼哋」，目前預測年廿八市區的最低氣溫約13度，農曆新年假期相當清涼。

天文台預測今日本港地區今日天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏東風。展望明日大致多雲，周六晚氣溫顯著下降。農曆新年假期仍相當清涼，亦有幾陣雨。

根據9天天氣預報，周日（年廿八）大致多雲，早上寒冷及有幾陣雨。下午部分時間有陽光。周一（除夕日）大致多雲，早上寒冷。隨後周二至周五天氣為多雲，有幾陣雨，相當清涼。

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記者：余思嵐