【女神Ali】蟲草大王被TVB阻與李佳芯合照　樂易玲回應陳恩德：保護藝人

▲ TVB助理總經理樂易玲回應「蟲草大王」陳恩德（Mark）。

「蟲草大王」陳恩德（Mark）最近與李佳芯（Ali）傳緋聞並引發風波，Mark於昨日（1月26日）出席自家舉辦的活動稱，TVB阻止他與Ali一同受訪及合照，有感不獲TVB尊重，更揚言要抽起千萬廣告。

TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲回應指，旗下藝人蔡潔、戴祖儀及羅孝勇等均有出席當日活動，並稱與廣告客戶一直保持良好關係。

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蟲草大王向TVB開火

日前，Mark和Ali被指秘戀逾1年，不過緋聞傳出後，Ali即公開回應表示與「蟲草大王」只有工作來往，更十分決絕地閂閘強調與Mark不會有發展可能。

昨天，Mark出席自家活動時成為焦點，而該活動原定出席的Ali則沒有現身。

Mark稱Ali缺席原因是對方經理人提出二人不能合照，以及需要保持距離等條件，他認為不能接受，並不需要Ali出席，更揚言有意抽起於TVB的千萬廣告，以及要求樂易玲給予他一個交代。

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▲ （IG圖片）

樂易玲回應事件

樂易玲就事件回覆指，昨日活動有TVB藝人蔡潔、戴祖儀、羅孝勇等出席，表示TVB沒有不支持客戶。

她指：「公司一向與各廣告客戶保持良好關係。從媒體報道，今天活動有多名藝人出席支持，場面熱鬧。至於藝人在公司工作以外的商業活動，保護和尊重藝人意願，都是經理人的基本責任。」

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