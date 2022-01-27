【洪為民群組】「洪門宴」風波中央判斷「影響惡劣」　消息：徐英偉已做最壞打算

▲ 有熟悉徐英偉的人士形容，徐已做好最壞打算。（資料圖片）

「洪門宴」風波，據知中央判斷是「影響惡劣」。對於涉事的民政事務局局長徐英偉，特首林鄭月娥傾向撤換，北京料很快有定案。有熟悉徐英偉的人士形容，徐已做好最壞打算。

林鄭有意撤換 京快有定案

至於洪門宴主角洪為民，有資深親中人士表示，鬧出如此大風波，他作為全國人大代表，有人早前曾建議，他3月不要赴京出席人大政協兩會以避風頭，等到年底人大換屆，自然退下來，但現時風聲看來，洪為民相信也會「受罰」。

徐英偉是主要官員，任免權在中央，特首可向中央提出任免的建議。據知，林鄭有意撤換徐英偉的消息，早幾天已在親中圈子傳出，但不少建制中人都替徐英偉向林鄭和北京方面說項，認為他「罪不至死」，但林鄭周二出席行政會議前的記者會，談及徐英偉時，態度仍然強硬，形容對徐「比較失望」的結論無變。有政圈人士直言，聽到林鄭此說法，已心中有數，林鄭有意撤換徐英偉的立場不變。

據知，在周二的行政會議上，徐英偉的民建聯黨友葉國謙，在會上最後的其他事項環節，問及政府調查洪門宴風波進度，林鄭當時回應指，徐英偉是主要官員，如何處理要由中央拍板，希望待徐英偉的去留有決定後，才一併全面交代對所有涉事官員的處理；林鄭更提及，中央希望有關事件可降溫。

中央怎處理 無關特首選戰

徐英偉所屬的民建聯，不少黨友、元老都曾替他說好話，認為他「罪不至死」。政界關注，林鄭若炒徐英偉，會否影響民建聯與林鄭政府的關係？有資深建制派認為，林鄭與民聯會，以至工聯會，關係向來都是一般；過去，時任特首梁振英炒了民建聯前主席曾鈺成的胞弟曾德成，把其民政事務局長之位，由民建聯的劉江華接棒，但林鄭之後又換了劉江華，把此位交由同是民建聯的徐英偉接替，政治很現實，林鄭若撤換了徐英偉，也可提拔另一位民建聯中人補償。

提名期推遲1周 選戰延後開打

特首選舉3月27日舉行，林鄭會否連任還是未知數，中央若接納其建議撤換徐英偉，是否反映對林鄭的支持？熟悉中方消息人士指，中央如何處理徐英偉，與特首選戰無關。據知，特首選舉的提名期，今天將公布由原定2月15日至3月2日，推遲到2月22日才開始，這將令整個特首選戰延後開打。財爺陳茂波將於2月23日公布預算案，若他決定辭職參選，讀完預算案，還趕得及在提名期初期報名。

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲