【利是學問】派利是給寵物未出世BB？ 玄學師傅拆解派利是6大學問

▲ 羅比師傅從玄學的角度，分享派利是禁忌，順順利利過大年。

農曆新年將近，對於已婚人士來說，派利是無論是金額數目，還是職場上是否派利是，都相當考智慧。事實上，派利是大有學問，羅比師傅從玄學的角度，分享派利是禁忌，順順利利過大年。

1. 派單封還是派雙封？

就傳統文化或玄學而言，都是基於好事成雙的大方向。而新婚的頭一年，還是以派雙封為主，金額也是齊頭雙數。一方面寄望新人成雙成對，永結同心，另一方面是告知大眾派利事者已經結家立室，分享喜悅。一對新人就是總共派四封，之後一年就無論自己還是一同出席，都是雙封就可以了。

至於一般未婚的上司或長輩利事，就一封以作壓歲錢，祝願新一年順利吉祥。

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2. 已離婚是否需要繼續派？

已婚人士派利是是傳統，但如果婚姻破裂，早已跟另一半斬斷情根，各行各路，利是又是否因為自己曾經結婚而繼續派？

離婚後實質上等於回復單身，以傳統而言就不用再派利是。但作為命理角度上，結過婚再離婚，或多或少是財或官有受傷或過旺的情況，這樣多分享或廣結善緣也是好事，所以條件許可也是可考慮派單封的。

3. 腹中胎兒是否需要派？

無論是親朋好友還是同事，新年見面見到對方腹大便便，肯定要隨口問候一句：預產期幾時呀？BB幾時出來同我們玩呀？問候完準媽媽，未出娘胎的BB聽到有人盼望她/他出來玩樂，你是否要隨手遞上一封大利是，給準媽媽作奶粉尿片基金？

以命理角度上，未出生的孩子，其實已經在納氣了，即生命已形成了，但傳統上還是已出生後滿月才廣告親朋好友和納禮，所以這方面就真的視乎交情了。要是對方想收，那你就派吧。

4. 寵物是否需要派？

今時今日，寵物的得寵程度絕不亞於小朋友，很多人甚至將寵物看得比自己的生命更重要。當你見到主人抱住心愛的貓咪、可愛的小狗甚至得意的倉鼠，說一聲：BB乖，同叔叔啊姨講聲恭喜發財？下一步是否要派封利是買貓糧狗糧鼠糧呢？

傳統上或玄學上應該都沒有這個提過寵物需要壓歲錢或紅包這個說法。但現在隨著很多家庭都待寵物如同家人子女，同時養育也是需要花費的。因此派利事這個傳統推廣至寵物也是言之成理。所以個人認為並無不妥，派利事也就有如買禮物給寵物的一樣。只是要是朋友家養金魚或倉鼠，隻數比較多事…哈哈。

5. 家有白事需要派？

人有悲歡離合，假如至親離世，遇上農曆新年，心情仍未平復之際，還要考慮是否應該繼續派利是，守喪派利是又是否吉利？

傳統上或玄學上，這一點的確是有禁忌的。通常家中有白事出現，一般都不參加任何喜慶活動，一方面是對已故親人的尊重，另外也不想有機會落得將不吉之氣帶給對方的話柄。而派利事畢竟是喜慶儀式之一，因此守喪不宜派利事，是成立的。

說到底，派利是只是華人傳統表達祝福之儀式，主要不犯禁忌，派與不派，派多少錢其實都不重要，最重要互相祝福的心意，祝福大家新一年順順利利、開開心心，如意吉祥。

責任編輯：鄺嫻