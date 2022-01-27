【掀起炒風】Louis Vuitton x Nike Air Force最強聯乘波鞋　蘇富比未拍賣已炒至23萬港元

雖然Louis Vuttion創作總監Virgil Abloh去年因病與世長辭，但其在男潮界的影響力依舊，只因他一手促成，最強聯乘 Louis Vuitton x Nike Air Force 1球鞋，於去年Louis Vuttion 2022SS花生騷發布時，隨即成全球男潮界的焦點。

Virgil Abloh 曾經表示Nike Air Force 1 不只是球鞋，是一種文化象徵，代表次文化成長的藝術品，難怪得到蘇富比垂青，舉辦「The Louis Vuitton and Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh」拍賣，共有 200 對球鞋給大家競投。

▲ 於去年舉行的22SS花生騷，Virgil一次過推出21款Louis Vuitton x Nike Air Force 1，哄動整個男潮界。（圖片品牌提供）

據知，是次最強聯乘的Air Force 1和Air Force 1 Mid 有多達21款不同配色，蘇富比所拍賣的相信其中最罕有的款式，鞋身全用Louis Vuittonh的Monogram 和 Damier 圖案皮革拼皮而成品，再加上Virgil Abloh招牌的復古 Helvetica 字體和Louis Vuitton專製的皮箱。

是次拍賣 1 月 26 日至 2 月 8 日在蘇富比進行拍賣，收益將會全數撥捐給 Virgil Abloh 生前所創立的Post-Modern獎學金基金，目標價從 5,000 到 15,000 美元（約港幣4萬至11.6萬元）不等，開賣不久已高出目標價，其中5號碼更已炒至3萬美元（約港幤23.4萬元）。

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有傳媒指品牌原訂 Air Force 1 會在1 月發售，其後因Virgil的離開延期，現在有消息指 4 月正式會作公開發售，屆時應該會掀起球鞋皇者爭奪戰吧！

記者：黃鑑江