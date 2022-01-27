【新品速報】A-1 Bakery x GODIVA推朱古力蛋糕　可可豆味＋果酸莓味

▲ A-1 Bakery聯乘 GODIVA推出限量版「GODIVA 瑰麗巧克力蛋糕」。

朱古力控要準備入手！A-1 Bakery聯乘GODIVA推出限量版「GODIVA 瑰麗巧克力蛋糕」，粉紅色澤再配上可可豆味，帶有天然果酸的莓味，層次感豐富！

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「GODIVA 瑰麗巧克力蛋糕」面層承載GODIVA朱古力及紅寶石朱古力，加上朱古力海綿蛋糕，兩種不同口味拼湊一起。蛋糕頂層更撒上了玫瑰花瓣，帶有輕輕淡花香。

▲ 蛋糕頂層及內層。（圖片由A-1 Bakery提供）

蛋糕中層更夾雜著紅寶石巧朱古力忌廉和GOIDVA朱古力忌廉，每層忌廉中更加入了朱古力海綿蛋糕，層次感相當豐富。

「GODIVA 瑰麗巧克力蛋糕」現於各大門市及網店發售。

售價：$200

門市發售日期：

2月1日起開始接受預訂

2月4日於指定分店發售

2月7日於各全線分店發售

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記者：蕭雅文