【責任誰屬】小學生遊博物館不慎打碎文物　家長遭索償160萬疑敲詐結局逆轉

▲ 有小學生遊博物館時不慎打碎文物，家長被索償130萬人民幣（約160萬港元）。

小朋友參觀博物館要遵守館內規矩，以免發生不快事件。近日內地有小學生遊博物館時不慎打碎文物，家長被索償130萬人民幣（約160萬港元）。不過家長認為事件疑點重重，質疑所謂文物的價值，而且帶隊老師當時只顧玩手機，未有即時作出處理。

綜合內地傳媒報道，湖北武漢有家長在網上發文表示，就讀小學的兒子參加了一個為期5天、費用1,000元人民幣（約1,200港元）的校外培訓冬令營活動。事發於上周五（21日），其子隨團到一間私人博物館參觀，從閉路電視畫面可見，當時他經過一個陶俑時，不慎觸碰到陶俑的手部，陶俑上半部跌落地斷成兩截，頭部破損。

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家長提出多個疑點

旁人見狀都紛紛圍觀起來，但帶隊的老師卻站在後面看手機，沒有上前了解。事後家長被要求賠償130萬人民幣（約160萬港元），他質疑受損的文物是否真的價值130萬人民幣（約160萬港元），若如此貴重為何只是隨處擺放，又沒有任何防護設施。另外，老師一直玩手機，沒有看管孩子。

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事件引起網民熱議，看過影片後認為孩子沒有伸手碰文物，文物就輕易掉下來，而家長提出的質疑合理，有感博物館單方索取天價賠償。有網民留言，「是不是該找個專業的第三方鑑定真偽？」、「若是假的，博物館有敲詐之嫌」、「那麼貴重竟然沒有任何保護措施」。

博物館方否認勒索

警方已介入事件，目前文物的修復費用和賠償仍在協商中。博物館方其後回應，被損壞的展品是9年前從日本購入，當時花費20多萬人民幣，並非所指的130萬人民幣（約160萬港元），他們亦沒有勒索家長或培訓機構。館方曾提出培訓機構和家長各賠償1萬人民幣（約1.2萬港元），但雙方都不願承擔賠償責任，未能就賠償達成共識。

有工作人員表示，事發後培訓機構的老師致電男童的家長，稱「你先帶10萬（人民幣）過來，這件打碎的物品價值130萬（人民幣）」，家長也有錄音，館方後來才知道培訓機構說出了130萬的價格。他指男童當時已主動致歉，承認錯誤，男童的父母在警局也有跟他們道歉。

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責任編輯︰王明芳