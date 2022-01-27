【葵涌邨爆疫】夏葵樓延長圍封期　數十名居民擠在大堂影片曝光恐增傳播風險

▲ 夏葵樓居民大堂輪候鼓譟。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨相繼出現大型群組爆發。葵涌邨夏葵樓自24日晚上7時圍封，當局並在25日宣布，圍封行動需延長至1月29日。受檢人士須在處所等候，按指定安排進行5次檢測。而網上最近就流傳一段影片，顯示夏葵樓大堂擠滿人潮，影片中有居民鼓譟大叫「龍尾唔知係邊」，疑似正在輪候接受檢測。有網民就認為，人群聚集恐有傳播風險。

最新影片：

最近在多個Facebook群組流傳一段約20秒的影片，顯示葵涌邨夏葵樓大堂聚集了為數不少的居民，人頭湧湧。片段中有居民反應鼓譟，並大叫：「1.5米距離仲危險呀依家」、「感染機會仲大呀」、「開門啦」、「龍頭龍尾都唔知係邊」等，表現無奈：

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有網民認出事發地點是夏葵樓，並表示自己當時也在現場。有網民就擔心會引發「交叉感染傳播」，亦有人留言：「人咁多又咁混亂，萬一有一個有事，就好大鑊。」、「提啲人吾好再講野，多人就走」、「好易人傳人」。

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責任編輯：羅嘉欣