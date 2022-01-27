【COLLAR成員】COLLAR任連鎖炸雞店代言人　前夫：夠膽你哋就出閃咭

ViuTV《全民造星IV》選拔的女團COLLAR繼寶礦力水特廣告代言，又有新廣告代言！

早前網上流傳一張Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、李芯駖（Sumling）穿上白色西裝、捧著KFC炸雞的相片，即惹來不少「前夫」估計COLLAR會擔任代言人。直至昨晚（1月26日），KFC於官方Facebook專頁默認傳聞！

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KFC：總之前夫們密切關注啦

KFC於官方Facebook專頁上載一張衣領的相片，帖文內寫道：

靜靜雞話畀大家知，其實而家唔駛 call 我哋嫁，直接用手機上網落單仲方便呀！唔講太多喇，大家食住 KFC 等！一句到尾，總之前夫們密切關注啦！#KFCHK #CallCallCallCallCall #老細唔畀我講太多 #大大個企咗喺後面 #前夫準備啦 #求下你哋唔好share #靜靜雞講好喇 #天雞不可洩漏

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前夫：有閃卡就日日都買

一眾前夫、粉絲當然就聞風而至，於炸雞店留言支持、表達意見，比較多人關心的是炸雞店會否推出COLLAR成員的小卡，網民揚言：「無卡唔食」、「有閃卡就日日都買」、「冇卡送好難幫趁」、「老老實實，你哋不嬲無贈品，好難瘋狂支持」。

當中也有部份留意十分搞笑，指相中人可能是現時的代言人張敬軒或KFC上校：「其實係張敬軒嚟嘅，你呃我唔到」、「你唔出樣我話係男人都得」、「好驚zoom out係上校」。

芯駖過往曾拍KFC廣告

成員芯駖過往也曾經參與KFC廣告，現今可以稱得上是「再續前緣」了！她在去年9月於Instagram上載於代言人張敬軒的合照，表示很開心參與拍攝廣告。她又曾參與KFC一口脆雞廣告的編舞，大讚魏浚笙（Jeffrey）專業，能於兩小時速成舞蹈 。

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COLLAR人氣強

COLLAR8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling）全員接拍寶礦力水特廣告，未知今次會是部份成員抑或全員上陣呢？不過COLLAR只不過是成軍不足一個月，已先後接下廣告代言，絕對是人氣高企的證明。

早前Candy於記者會上把運動鞋左右調轉穿，連帶令到該款運動鞋成前夫們的搶購目標，有指部份門市的貨量已被搶購一空了！

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