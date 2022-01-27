【虎年利是封】名牌利是封有價有市 LV利是封售價高過Hermès？
親子 12:29 2022/01/27
每年農曆新年，不同品牌的商家會推出應節的自家製利是封吸客，不同品牌的利是封在二手市場上有價有市。TOPick綜合拍賣平台Facebook Marketplace和Carousell，搜尋不同品牌的利是封出售價格。
從拍賣平台賣家上傳的利是封相片來看，各大品牌的利是封主要以紅色或金色為主，由於今年是虎年，部分品牌更加入虎年的元素，例如Miu Miu加入迪士尼卡通跳跳虎元素，kate spade也推出限量版的kate spade x 跳跳虎 利是封。
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|品牌
|每套
|參考售價
|Dior
|8個+祝福卡
|約110元
|kate spade
|6個
|約50元
|Fendi
|20個
|約280
|LV
|8個
|200元-300元
|Celine
|10個
|88元
|Prada
|10個
|80元
|Miu Miu
|10個
|88元-150元
|Hermes
|10個
|150元-300元
|Cartier
|10個
|150元-250元
|YSL
|10個
|88元-128元
注：以上售價僅根據各大拍賣平台賣家的售價所列，僅作參考。
除了利是封外，不少品牌也推出VIP新年禮盒，LV推出2022新年禮盒，內有兩盒利是封，虎年掛飾及4張揮春，禮盒更可當首飾盒使用，有賣家開價1,000元。Dior也推出賀年風箏利是封套裝，除了利是封外還有風箏，賣家最高開價1,000元。
銀行利是封也有價有市
根據彭博社統計，在眾銀行中，瑞銀（UBS）設計的利市封索價最高，每個瑞銀利是封售價超過10元，第二高是瑞信（Credit Suisse）利市封，每個大約售價6.2元，第三位是摩根士丹利每個約5.6元。
責任編輯:王明芳