【虎年利是封】名牌利是封有價有市 LV利是封售價高過Hermès？

▲ 不同品牌的利是封有價有市。

每年農曆新年，不同品牌的商家會推出應節的自家製利是封吸客，不同品牌的利是封在二手市場上有價有市。TOPick綜合拍賣平台Facebook Marketplace和Carousell，搜尋不同品牌的利是封出售價格。

從拍賣平台賣家上傳的利是封相片來看，各大品牌的利是封主要以紅色或金色為主，由於今年是虎年，部分品牌更加入虎年的元素，例如Miu Miu加入迪士尼卡通跳跳虎元素，kate spade也推出限量版的kate spade x 跳跳虎 利是封。

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品牌 每套 參考售價 Dior 8個+祝福卡 約110元 kate spade 6個 約50元 Fendi 20個 約280 LV 8個 200元-300元 Celine 10個 88元 Prada 10個 80元 Miu Miu 10個 88元-150元 Hermes 10個 150元-300元 Cartier 10個 150元-250元 YSL 10個 88元-128元

注：以上售價僅根據各大拍賣平台賣家的售價所列，僅作參考。

除了利是封外，不少品牌也推出VIP新年禮盒，LV推出2022新年禮盒，內有兩盒利是封，虎年掛飾及4張揮春，禮盒更可當首飾盒使用，有賣家開價1,000元。Dior也推出賀年風箏利是封套裝，除了利是封外還有風箏，賣家最高開價1,000元。

銀行利是封也有價有市

根據彭博社統計，在眾銀行中，瑞銀（UBS）設計的利市封索價最高，每個瑞銀利是封售價超過10元，第二高是瑞信（Credit Suisse）利市封，每個大約售價6.2元，第三位是摩根士丹利每個約5.6元。

責任編輯:王明芳