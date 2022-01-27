  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虎年利是封】名牌利是封有價有市 LV利是封售價高過Hermès？

親子 12:29 2022/01/27

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

不同品牌的利是封有價有市。

每年農曆新年，不同品牌的商家會推出應節的自家製利是封吸客，不同品牌的利是封在二手市場上有價有市。TOPick綜合拍賣平台Facebook Marketplace和Carousell，搜尋不同品牌的利是封出售價格。

從拍賣平台賣家上傳的利是封相片來看，各大品牌的利是封主要以紅色或金色為主，由於今年是虎年，部分品牌更加入虎年的元素，例如Miu Miu加入迪士尼卡通跳跳虎元素，kate spade也推出限量版的kate spade x 跳跳虎 利是封。

最新家庭台影片推介：

品牌 每套 參考售價
Dior 8個+祝福卡 約110元
kate spade  6個 約50元
Fendi  20個 約280
LV 8個 200元-300元
Celine  10個 88元
Prada 10個 80元
Miu Miu 10個 88元-150元
Hermes  10個 150元-300元
Cartier 10個 150元-250元 
YSL 10個 88元-128元

注：以上售價僅根據各大拍賣平台賣家的售價所列，僅作參考。

除了利是封外，不少品牌也推出VIP新年禮盒，LV推出2022新年禮盒，內有兩盒利是封，虎年掛飾及4張揮春，禮盒更可當首飾盒使用，有賣家開價1,000元。Dior也推出賀年風箏利是封套裝，除了利是封外還有風箏，賣家最高開價1,000元。

銀行利是封也有價有市

根據彭博社統計，在眾銀行中，瑞銀（UBS）設計的利市封索價最高，每個瑞銀利是封售價超過10元，第二高是瑞信（Credit Suisse）利市封，每個大約售價6.2元，第三位是摩根士丹利每個約5.6元。

責任編輯:王明芳

相關文章

【虎年運程】新春親子郊遊行大運九龍篇　 肖兔宜行飛鵝山肖牛行鯉魚門
18:42 2022/01/24
【虎年運程】新春親子郊遊行大運九龍篇　 肖兔宜行飛鵝山肖牛行鯉魚門
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程 五行木旺透露地產巿道玄機
09:12 2022/01/26
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程 五行木旺透露地產巿道玄機
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程　大年初一出行往東南方接財神【內附作福吉日吉時】
12:25 2022/01/26
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程　大年初一出行往東南方接財神【內附作福吉日吉時】

你可能感興趣

【虎年運程】新春親子郊遊行大運九龍篇　 肖兔宜行飛鵝山肖牛行鯉魚門
18:42 2022/01/24
【虎年運程】新春親子郊遊行大運九龍篇　 肖兔宜行飛鵝山肖牛行鯉魚門
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程 五行木旺透露地產巿道玄機
09:12 2022/01/26
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程 五行木旺透露地產巿道玄機
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程　大年初一出行往東南方接財神【內附作福吉日吉時】
12:25 2022/01/26
【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程　大年初一出行往東南方接財神【內附作福吉日吉時】
Carousell 拍賣 二手市場 設計 農曆新年 銀行

最高瀏覽

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
17:47 2022/01/26
【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
16:47 2022/01/26
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
【昏迷女童】獲房署安排到新單位參觀　天瑜爸爸盼5月接愛女回家團聚
11:29 2022/01/26
【昏迷女童】獲房署安排到新單位參觀　天瑜爸爸盼5月接愛女回家團聚