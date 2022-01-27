【情人節2022】文華東方酒店情人節Staycation　$2,080起包早晚餐+住足24小時+護理套裝

▲ 香港文華東方酒店推出一系列情人節浪漫住宿禮遇。（圖片由品牌提供）

香港文華東方酒店推出一系列情人節浪漫住宿禮遇、美容護理及餐飲體驗，為大家向愛侶們傳達真誠愛意。

最新影片推介:

「愛」浪漫之住宿假期

「Neal’s Yard Remedies住宿計劃」由2022年2月4日至14日期間接受預訂，適用入住日期由2022年2月5日至3月27日。定價由每晚港幣2,080*元起，多項尊貴禮遇包括：

Neal’s Yard Remedies香薰禮遇包括：

-預訂客房之賓客可享：乳香緊緻活肌面部護理套裝（價值港幣615元）

-預訂文華閣客房或套房之賓客可享：乳香賦活面部護理套裝（價值港幣755元）

-以Bloomy Lotus Aroma超聲波陶瓷香薰機配以有機舒壓精油的室內芳香體驗，讓溫暖舒緩身心的芳香滿溢於客房内。

浴鹽製作工作坊（供兩位賓客參加，並僅適用於特定日子）

每日雙人美味早餐

於客房內或Café Causette享用雙人晚餐套餐**

星期一至四入住之賓客可享24小時彈性入住及退房服務*

入住文華閣客房或套房之賓客可專享文華閣專屬禮遇

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「愛」意洋溢的餐飲體驗

大家可與摯愛於庫克廳品嚐大膽創新的雙人嚐味菜單配庫克香檳**，及專享豪華住宿一晚，締造溫馨難忘的時光。「庫克廳雙人浪漫之旅」定價為港幣32,888元*，多項禮遇包括：

雙人七道菜情人節嚐味菜單連庫克香檳配搭

海景套房住宿一晚

翌日於客房內享用早餐連庫克香檳兩杯

豪華轎車往返接送

預訂客房:【按此】致電+852 2522 0111或電郵至 mohkg-reservations@mohg.com。

酒店屢獲殊榮的烹飪團隊將推出一系列誘人菜單，與戀人們共度醉人的情人節週末。於2月13日週日，大家可到訪米芝蓮星級餐廳文華扒房及酒吧，細味由主廚Simon Guthridge設計的情人節烤肉菜單。

於情人節當天，大家可攜同愛侶於The Aubrey一邊輕呷精選香檳或特色雞尾酒，一邊欣賞維多利亞港的壯麗景色；或於文華廳享用傳統粵菜。

文華扒房及酒吧和Café Causette亦將於當天提供專屬的情人節菜單。鍾愛盛宴佳餚的情侶們則可於快船廊品嚐情人節自助餐，以及配以無限暢飲香檳、餐酒或非酒精飲品。

▲ 文華餅店的香草雜果撻 (供兩人用)。（圖片由品牌提供）

如欲在家中慶祝濃情蜜意的佳節，更可訂購一系列由酒店團隊精心烹調的經典烤肉菜式或千日里馳名咖喱美食，亦可選擇各款文華餅店的特色蛋糕或精選飲料，以配搭燭光盛宴。按此以瀏覽訂購表格。

餐廳訂座: 請致電+852 2825 4000或電郵至mohkg-restaurants@mohg.com。

「愛」美的享受

文華髮廊及文華理髮店為賓客浪漫甜蜜的約會作好準備。男士們可於文華理髮店享受細緻洗髮、剪髮、吹乾和濕剃服務；而女士們則可於文華髮廊體驗專業髮型設計和化妝服務，為特別日子換上煥然一新的造型。男士洗髮及剪髮服務定價由港幣570元起，女士洗髮及吹乾服務則定價由港幣600元起。

文華髮廊:請致電+852 2825 4800或電郵至 mohkg-salon@mohg.com

文華理髮店聯繫，請致電+852 2825 4088或電郵至mohkg-barber@mohg.com

「愛」的送禮

於網上商店中挑選甜蜜小禮物，為摯愛送上最動人的浪漫驚喜。一系列精選禮品包括多款花束、水療產品、手工朱古力、定制的心形覆盆子柚子蛋糕及可供情侶二人享用香草雜果撻。可於網上商店預訂自取或享用送遞服務。

*房價另加收10%服務費。24小時住宿體驗最早入住時間為上午11時，最遲退房時間為下午3時。適用於星期一至四（不適用於2022年2月14日）。

**用餐地點或有所更改及受政府防疫措施所限制，如有更改，恕不另行通知。

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責任編緝：張懿慧