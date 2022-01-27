【IT狗】《大台理論》戲謯TVB《護花危情》　Lokman獲網民認證：下弦成功升上弦

▲ Lokman演活星之子認叻神髓，獲網民認證：下弦成功升上弦。

ViuTV劇《IT狗》在昨晚（1月26日）播出的一集劇情，以MIRROR成員Lokman（楊樂文）飾演的「星之子」Tony的著作《大台理論》為主軸，Lokman更「自抽」指到電視台接受訪問時遇見整隊MIRROR。Lokman在《IT狗》的亮眼表現，更獲網民表示：「成功由下弦升上上弦！」

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《大台理論》為主軸

《IT狗》是Lokman首次飾演要角的電視劇，他的角色Tony影射現實中的「星之子」陳易希，劇中的他經常強調他「星之子」的名銜，重覆介紹他設計的「智能發聲水杯」，都是以陳易希為藍本。

而Tony在劇中經常提及到的著作《大台理論》，於昨晚播出的集數中更成為主軸。

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做《又要威又要帶頭盔》嘉賓

昨晚劇情講，Tony要到電視台接受訪問，本想宣傳「電子人情App」PayPayDuck的他最後淪為到《又要威又要帶頭盔》做嘉賓，戴著頭盔狂呻IT人的辛酸。

回到BornHub工作室與眾人捧場他的訪問時，Tony跟大家分享，在電視台遇到當紅偶像男團MIRROR為競敵PayPayEgg拍廣告，並激動地謂：「係成隊，我見到成隊MIRROR！」

他更「自抽」表示好像少了一個成員，暗示自己並不在內，又指MIRROR實在太多成員，難以數出12名成員全部人名。

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運用《大台理論》

及後，為想拉攏對手PayPayEgg的投資者、婚宴界的巨頭雅典娜，Tony搬出了他的《大台理論》，指出這家富裕公司的老闆一定是姓霍、卓或者喬，兼且有一名非常寵愛但關係欠佳的獨生女。

最後得知雅典娜的老闆喬山河（楊英偉飾）與女兒喬子琳（張蔓莎飾）因為已故的太太及母親令二人之間有誤會，PayPayDuck於是派出富家子黃金開（林家熙飾）從中修好喬家父女關係。

整個過程與「大台」過往的劇情不謀而合，包括女兒誤會父親為了工作忽略母親、在母親墳前聽到爸爸真情剖白解開心結、墳場的背景音樂配上雨天等，雖然大台理論的前半部份完全符合，但PayPayDuck卻未能成功取得雅典娜的芳心。

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影射TVB劇

有網民發現這部份的情節，其實正正影射TVB劇集《護花危情》，其中喬子琳的名字與劇中鍾嘉欣所飾演的角色相同，而秦沛飾演的「喬江山」與蔣志光飾演「喬江河」，合體就成為了《IT狗》中的喬山河。兩劇場口與對白亦非常相似，只是有別大台的鋪排，《IT狗》中的主角群未能順利成為「贏家」。

Tony的《大台理論》深得觀眾歡心，不少觀眾和網民都留言表示希望劇組可以推出真的《大台理論》書籍給予劇迷收藏。

而Lokman的演技亦深受網民讚賞，指他把那種愛認叻的性格演得非常出色，讓Lokman大為加分。

之前網民曾把MIRROR 12位成員分成比較具人氣的上弦和相當「低調」的下弦，自《IT狗》推出後，有份參演劇集的鏡仔包括Lokman、Stanley（邱士縉）和Frankie（陳瑞輝）演技受到大家認同，其中本為「下弦一」的Lokman更被推舉成為「上弦」成員，值得得到更多人的欣賞和關注。