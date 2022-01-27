【情人節2022】四季酒店情人節住宿包$1,500消費額　$508起嘆下午茶+朱古力火鍋

▲ 香港四季酒店推出情人節住宿計劃。

農曆新年過後，情人節緊接而來。香港四季酒店為情侶策劃了一系列活動慶祝佳節。於情人節期間入住四季酒店，可獲贈來自法國香水品牌Maison Francis Kurkdjian的禮品，Gallery還提供了下午茶配朱古力火鍋，讓大家與愛人渡過甜蜜情人節。

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浪漫之旅住宿優惠

在這個情人節，酒店指會安排全新裝修的酒店客房給客人，並可享用價值港幣$1,500的餐飲消費額，及獲得法國香氛Maison Francis Kurkdijian的迎賓禮品。

▲ 浪漫之旅住宿優惠每晚$3,880起。（圖片由四季酒店提供）

住宿優惠包括：

1. 兩位客人每日早餐

2. 可在 The Lounge、ARGO﹑龍景軒享用價值港幣$1,500的餐飲消費額，或選擇客房送餐服務

3. Maison Francis Kurkdijian 迎新賓品

4. 心形朱古力和棉花棒棒糖情人節禮遇

價錢：

入住豪華山景客房港幣$3,880起

入住尊尚海景套房港幣$ 6,230起。

住宿優惠期：2022年2月4日至15

Gallery下午茶套餐和朱古力火鍋

即日起，酒店指Gallery提供全新下午茶餐單，當中包括四種甜食和四種鹹味小吃，另有自家製卡菲爾酸橙芒果醬和德文郡奶油配以桂花鬆餅。

價錢：

下午茶週末：每位港幣338

星期一至五：每位港幣368

另設加一服務費。

由2月1日至7日及2月12日至14日期間，除Gallery下午茶外，客人可品嚐朱古力火鍋連一系列配料如朱古力布朗尼蛋糕，雪糕棒棒等。於下午3時至6時供應。

價錢：每位港幣$508，另設加一服務費。

另外，酒店即日起亦有紅玫瑰淺粉色洋桔梗花束及半磅紅莓荔枝玫瑰蛋糕讓大家選擇，大家可於情人節為另一伴送上心意。

價錢：港幣$1,388

提取及送貨日期：2月12至14日。

詳情可按此瀏覽。

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記者：蕭雅文