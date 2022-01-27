【投資美股】借父母100萬棺材本炒股　連登仔勁蝕30萬謊稱「回報OK」

▲ 連登仔借父母百萬「棺材本」炒股。

投資具風險，分分鐘賠掉「棺材本」。一名港男在「連登討論區」發文，指早前看中半導體公司英偉達（Nvidia，NVDA）走勢強勁，故用40萬儲蓄再問父母借100萬「棺材本」炒股。豈料近日股市回落，網民勁蝕約30萬。父母問及回報時，他不敢告知真相，謊稱「OK啊」。

樓主在文中表示，早前眼見NVDA「升到咁勁」，便動用40萬儲蓄再游說父母借出100萬來投資，更「拍心口」保證必賺。他在296元價位買入630股NVDA，「諗住330蚊就放，輕鬆賺20萬咁」。然而近日股市回落，樓主勁蝕約30萬。

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不敢告知父母真相

近日其父母問及投資回報，「阿仔，之前你話買嗰隻股票賺咗幾多啊？」，樓主不敢告知真相：

我求其答咗佢OK啊就拿拿聲行咗入房，而家點算好……

帖文引來網民討論，有網民表示樓主所持的屬正股，不需要擔心，「正股唔驚，實升返嘅」、「長揸正股驚啲咩？」。有網民則建議樓主及早「止蝕」，「現在走你都係無咗你嗰40萬，最多父母輸少少，快點止損還返畀父母啦！不孝子」、「股票是騙局」、「實賺？咁呢個世界冇窮人啦！」。

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責任編輯︰王明芳