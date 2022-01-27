  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【口罩防疫】莫樹錦分析「兩個口罩論」　研究揭阻擋咳嗽飛沫能力56%增至85%

食用安全 13:40 2022/01/27

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

研究指外科口罩加布口罩，可令口罩更貼臉，能把阻擋咳嗽飛沫能力由56%增至85%。

從爭相搶購到成為日常必需品，再搖身成為時尚配飾，外科口罩兩年間不斷演變，當傳染力高的Omicron走進香港社區，外科口罩再次成為熱話。

先有加拿大政客要求醫院工作者使用N95口罩，意味外科口罩有不足之處，繼而美國政客也紛紛就此題目爭論，而個別香港專家們提出要戴兩個口罩，市民大眾在Omicron陰霾下，不禁要問：是否真的要用兩個口罩才能安全？

最新影片：

類同問題，食飯時用兩個飯碗是否比一個飯碗好？從量的角度，兩個碗容量是比一個碗多，若量是好壞唯一定義；從使用角度，除非有三隻手，否則，同時使用兩個碗的難度極高。

N95跟外科口罩的主要分別，是N95緊貼臉形，空氣定要經口罩過濾才能進入呼吸道，因此呼吸時會吃力也較熱。相對下，外科口罩能有效阻擋飛沫，但因兩旁並不貼臉，故此空氣可以進入，未能有效完全防止空氣傳播病毒。到底Omicron是飛沫傳播還是空氣傳播？專家們未有定論。

兩個口罩有好處嗎？有研究報道，外科口罩外加一個布質有彈性口罩，可增加防禦能力（見註），概念謂face mask fit modifications，即是令口罩更加貼臉，按這研究「加碼貼臉」後，可以把阻擋咳嗽飛沫能力由百分之五十六增至百分之八十五。但最終更要關注使用問題，雙口罩最大問題是呼吸較困難，用者容易拿開「唞唞氣」，要長時間合理化地使用並非易事。

理性了解，合適合時使用，才謂上策。

註：Blachere et al, American Journal of Infection Control, 2021

全文刊於《經濟日報》，原題為「貼臉

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

食用安全 莫樹錦 醫生 健康問題 口罩 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
17:47 2022/01/26
【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
16:47 2022/01/26
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳
15:31 2022/01/26
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳