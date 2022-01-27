【青春不要臉】丁子朗《共享陽光》掀80年代回憶　那些年星爺主持《430穿梭機》日子

▲ 《青春不要臉》重塑《430穿梭機》場面。

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢主演的《青春不要臉》，以80年代TVB藝訓班為背景，當中不少角色原型更來自劉德華、梁朝偉、周星馳、張曼玉等巨星的奮鬥經歷。

昨日一集《青春不要臉》講到齊輕舟因不甘愛人（戴祖儀飾）被幕後人員羞辱，情緒大爆發！之後輕舟被戲劇組封殺，後獲安排出任兒童節目《430穿梭機》主持。

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而丁子朗所演的輕舟，角色經歷大致上是取自同是TVB出身，現已是喜劇泰斗的周星馳，而當年周星馳在TVB當參加完藝訓班後，也是由跑龍套開始，後來亦是獲安排加入了《430穿梭機》，漸漸因其獨特的主持風格受讚賞，最後如願返回戲劇組，開啟了巨星之路。

丁子朗在昨晚一集《青春不要臉》也重現了多個《430穿梭機》經典場面，包括一眾主持穿上當年節目的太空衣套裝，以及充滿科技感的穿梭機場景，而譚玉瑛亦親身上陣，劇中招募輕舟加入兒童節目組。

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《430穿梭機》孕育多位紅星

另外，劇情講到輕舟主持《430穿梭機》的過場畫面，出現了當年節目中逢暑期推出戶外活動主題歌曲《共享陽光》（由首代小虎隊成員蔣慶龍主唱），一眾演員也重現那些年在沙灘跳唱的MV畫面，勾起不少回憶。

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當年《430穿梭機》每逢暑期的環節，正正由1983年開始，一做就做了好幾年，主題曲由蔣慶龍主唱，是一首很夏日的歌曲。

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事實上由1982年起播出的兒童節目《430穿梭機》，孕育出不少當紅演員，除周星馳外，梁朝偉、曾華倩、藍潔瑛、鄭伊健等初出道時等都當任此節目主持。

主持過歷代兒童節目的譚玉瑛，曾在訪談節目憶述跟星爺合作往事，被問到周星馳是否喜歡整蠱細路，譚玉瑛解釋因為他會把小孩子當作同輩，相處很隨心，故旁人以為他不會呵護，不過她就從沒見過星爺打細路。