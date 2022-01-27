【外傭來港】奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店將作外傭檢疫設施　提供491個房間

▲ 新增指定檢疫設施供外籍家庭傭工作檢疫用途。（資料圖片）

勞工處今日（27日）表示，由下月6日及3月1日起，分別增設奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店為指定檢疫設施，提供額外合共491個房間，供來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途。



外傭僱主及職業介紹所可於以下表所示的指定日期及時間起，經有關酒店的網上預約系統預訂房間，詳情如下

當局指，指定檢疫設施的房間總數將增至2779間，至於現時提供500個房間作外傭檢疫用途的香港沙田萬怡酒店仍將提供同樣房間數目，但收費將於3月8日起作出調整。

注意事項

僱主及職業介紹所須以入住外傭的有效護照上之姓名作實名登記，而已預約的房間不可轉讓。以其他人士或機構名稱預訂的申請將不獲處理。在預訂房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住設施時，須提供上述文件以供查核。

上述入住指定檢疫設施的安排適用於在A組指明地區逗留，並在與香港就認可疫苗接種紀錄達成認可協議的地區（現時適用的地區包括孟加拉、柬埔寨、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡等）完成疫苗接種的外傭

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責任編輯：余思嵐