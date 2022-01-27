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【葵涌邨爆疫】孔繁毅：邨內新增個案回落　疫情持續受控年後可微調社交距離措施

社會 12:03 2022/01/27

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孔繁毅指葵涌邨內新增個案回落，未來一周疫情受控過年後可微調社交距離措施。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，葵涌邨相繼出現大型群組爆發，昨日（26日）屋邨新增58宗確診，連同初步確診累計達334宗個案，詳情即看【下一頁】，衞生署指邨內確診個案正下降。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，葵涌邨新增個案數目正回落，顯示家居隔離及強制檢測措施有效，邨內疫情似乎開始受控，但要留意其他地區確診的個案，感染源頭有機會來自葵涌邨相關個案，將來控制有關傳播擴散至關重要。

有報道指全港至少11處地方出現小型爆發，部分確診個案居住地感染後，更牽連到工作地點爆疫，孔繁毅在電台節目稱，即使確診者和牽涉地點眾多，祗要當局詢問患者行蹤透徹，配合「安心出行」的行蹤紀錄，當局仍可追截確診及初步確診患者的社交史，盡早找出緊密接觸者安排強檢，便有機會堵截傳播鏈。

孔繁毅相信，未來確診及不明源頭個案會輕微上升，不過現時未有幾何級的增加，證明現有防疫措施有效，現時要著重預防及堵截大廈內垂直傳播的情況。他認為，假如未來一星期疫情受控，可在過年後一周內微調社交距離措施，包括食肆晚市延至晚上8時，4人一枱等，但全面恢復可能仍需要數星期。

孔繁毅強調，居民在家居隔離期間受感染的機會較微，因為現時是每日檢測，確診後能夠迅速將患者送院，檢測在室外進行，居民有戴口罩，過程受交叉感染的機會亦不高，相信當大廈新增個案回落至個位數就可以解封。

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記者：陳麗娜

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