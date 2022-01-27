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【新冠肺炎】食環署籲市民歲晚及農曆新年遵守防疫規例　保持環境衞生

社會 12:36 2022/01/27

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食環署歲晚加強巡查食肆。（資料圖片）

農曆新年假期將至。食環署今日（27日）表示，市民在歲晚及農曆新年假期期間須繼續遵守各項防疫規例，並籲市民參與歲晚清潔大行動，保持家居、社區及公眾地方環境清潔衞生，減低病毒傳播的風險，以保障個人及公眾健康。

署方指，為配合歲晚大掃除的傳統，已於本月8日起加強清潔轄下管理的場所及設施，包括公眾街市、熟食中心、小販市場、公廁、垃圾收集站等；加強巡查街市，除提醒檔主徹底清潔其攤檔外，亦採取深層清潔及密集式滅鼠行動，每晚街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，以消除老鼠的食物來源，並在深夜時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠。

署方提醒市民注意食物安全，切勿光顧無牌熟食小販，店鋪負責人和其他持份者亦不應擺放貨物或物品在公眾地方，造成阻礙。會視乎實際情況，對無牌熟食小販、商鋪貨物和小販攤檔阻塞通道等違例行為採取執法行動。亦會加派人手巡邏，向違反有關公眾地方潔淨及阻礙條例的人士採取執法行動，包括發出罰款1500元的定額罰款通知書。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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責任編輯：余思嵐

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