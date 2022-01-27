【葵涌邨爆疫】葵涌邨職員派飯盒放垃圾桶旁　疑似觸碰過垃圾再處理飲品

▲ 葵涌邨職員派飯盒放垃圾桶旁，疑似觸碰過垃圾再處理飲品。

本港第五波疫情未遏止，葵涌邨出現大爆發，逸葵樓、映葵樓、夏葵樓須圍封強檢，居民禁足多天，由政府職員派發一日三餐及生活用品。不過，有居民近日在網上分享片段，指職員到大廈樓層派飯時，在垃圾桶旁拆箱取出飯盒，衛生情況惹人擔憂。

該名居民在Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」分享影片，指出門落樓檢測時，剛好遇到職員派飯，但發現職員竟在垃圾桶旁處理飯盒，令她不禁擔憂衛生問題，「大家睇下飯盒離垃圾有幾近」、「你接受到嗎？」。

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片中可見，數名身穿保護衣的職員在樓層升降機大堂處理飯盒，而旁邊的垃圾桶已放滿垃圾，亦有數袋垃圾放在地上。職員將運送飯盒的手推車停放在附近，又合力將載有飯盒的膠箱搬到地上。其後，有職員分拆包裝飲品時，將紙皮掉到垃圾桶，隨即再處理飲品。

片段引起網民討論，有人直斥「好離譜」、「佢哋有車仔，點解唔用車推到門口？同埋會唔會有兩架車，兩人一team好啲？」，又有網民留意到「掉紙箱嗰位隻手好似掂到啲垃圾，然後又繼續攞飲品」，擔憂衛生問題。不過亦有人表示體諒，「其實都好難怪佢地嘅！咁多垃圾堆響度! 地方咁細？仲放得響邊度？」、「係唔夠人手做嘢嘅問題呀」。

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責任編輯：羅嘉欣