【童樂居虐兒】檢討委員會批管理層判斷不足　狄志遠倡董事局引入專業人士

▲ 獨立檢討委員會主席黃嘉純。（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，現時共涉及35名兒童，警方就此案拘捕20人。調查事件的獨立檢討委員會已完成第一階段調查工作，而保護兒童會總幹事及童樂居院長已辭職。獨立檢討委員會主席黃嘉純今早（27日）表示，翻看片段後發現童樂居的職員手法粗魯，管理層判斷亦有不足，因此需要大肆改革，又相信現階段有效保護兒童。社福界立法會議員狄志遠就建議引入外界支援，在過渡期間為童樂居提供協助。

黃嘉純今早於電台節目中表示，委員會發現童樂居的職員着緊兒童不要發生危險事，但手法粗魯：

手法粗魯在員工之間被接納，習以為常，一路做落去就漸漸由粗魯變成更粗魯，去到一個地步如再粗魯一啲就變成虐兒，呢種文化喺童樂居出現。

黃嘉純引述一名前員工反映，有同事在其入職時教導他的手法不能令人接納，例如哄小朋友睡覺時，不能輕拍他，否則會令其他小朋友都有同樣要求。

黃嘉純又說，管理層稱沒有發現虐兒行為，亦完全無翻查閉路電視，即使發現有粗魯行為，最多只是勸喻了事，令情況加劇。他說，童樂居內監督員工及行為、內部投訴機制等制度均有不足，要大肆改革。至於更換員工方面，他指出要分階段進行，以免幼兒要突然面對大批陌生人，又指了解到其他機構會派員協助，保護兒童會亦可調配人手。

他相信現階段有效保護兒童，但長遠來說要做好員工培訓，督導他們做對的手法。

社福界立法會議員狄志遠就表示，獨立檢討委員會的報告揭露童樂居層層均出現問題，令人震驚，又批評社署的反應慢，指出幼兒院舍人手不足是老問題，憂慮事件僅冰山一角。

狄志遠建議，可在董事局引入專業人員作監督工作，又建議引入有經驗的幼兒工作者、學者等專業人士到童樂居協助半年。

▲ 社福界議員狄志遠。（經濟日報資料圖片）

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記者：黃悅晴