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【勵志故事】泰國來港10多年盼踢入港隊 中五男生：想香港足球令人刮目相看

中小學 12:53 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

來自泰國的世曙希望能踢入港隊。

跟隨家人，來自異鄉的非華語學生，在香港讀書、成長、面對公開試……談何容易。他們能夠擁抱自己的夢想，為自己的目標奮鬥，更是了不起呢！

來自泰國的世曙，從小到大都是好動份子，小學時曾接觸過足球，對足球產生了興趣。到升上中學後，足球自然是他喜愛的運動，課餘總會與同學在籃球場上進行足球比賽。問世曙為甚麼偏愛足球運動，他毫不諱言說：「夠快，速度感很強!」慢慢地，他也在校隊中建立了個人位置----龍門! 老師看到世曙醉心足球，於是一直鼓勵他跳出校園，嘗試加入區隊。

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不負眾望，對足球肯負出百份百努力的世曙在初中時便成功加入荃灣足球會，在課餘時間加操訓練﹔他的恆心和努力，讓他在前兩年的學界青年賽分別獲得亞軍、季軍。接下來，更得到教練推薦，遠赴英國倫敦，參與為期14天的「車路士足球訓練夏令營」。

世曙說﹕「這確是難忘又珍貴的經驗，英國球員踢球的頻率速度比香港快很多!我們要努力追，努力提升!」充滿陽光氣息的世曙坦言會朝著足球員這個夢想進發。他以流利的廣東話繼續訴說夢想：「香港的足球技術，常被人瞧不起，我要令人另眼相看。」

他覺得在香港成長生活了10多年，一早已習慣了自己是香港人，所以他已下定目標，誓要挑戰香港超級足球聯賽，在中六畢業後，加入港隊，要為自己，為香港足球隊增光! 如此雄心壯志，實在難得。

非華語同學要面對的挑戰，實在比本地學生多，但因為自己的興趣和夢想，讓他們可以排除萬難，堅定心志，實在是不容易的事。

他們坦言，家人的支持，老師的鼓勵與給予機會，和同學之間的關懷，讓他們感到安心和力量，即使他們是少數族裔，但深信只要努力，肯堅持，在香港這塊土地上，總會有機會降臨在他們身上，他們都希望以身作則，為其他同非華語同學作榜樣，成為來自他鄉的每個成功故事。

撰文 : 張美美校長 明愛聖若瑟中學

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