【長波樓爆疫】 長波樓7至11座向及16樓2至7座向住戶均須送檢　全幢住戶須家居隔離

▲ 袁國勇到彩雲邨長波樓視察。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區出現多條傳播鏈，今日（27日）或創新冠肺炎疫情以來單日確診新高。其中再有屋苑爆疫，彩雲（一）邨長波樓今日錄得18宗初步陽性個案，政府延長圍封強檢至星期五。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到現場視察後表示，大廈7座向及11座向單位出現垂直傳播，懷疑通氣喉出問題，相關住戶要隔離檢疫；16樓亦有橫向傳播，2至7座向居民要隔離檢疫。

另外，由於其中一名染疫保安曾與其他保安一同用膳，所有於該屋邨工作的保安須隔離檢疫。整個彩雲（一）邨長波樓居民需要每日強檢，及家居隔離，但仍未決定相關日數。

袁國勇表示，7樓、16樓、21樓及22樓的07單位都有病例，相信與煙囪效應有關，即病毒因暖空氣而向上升，由低層帶向高層。

而出現橫向傳播的16樓，4、5、6及7座向都有病例，袁國勇說暫未能清楚解釋原因，但有理由相信因住戶開啟抽氣扇，令室內負壓，受風向影響，病毒就會吹向單位。

另外，高層的27及28樓亦有病例，袁國勇懷疑與通氣喉設計出問題有關。他指出，通氣喉應比屋頂高1米，但現時發現通氣喉建於頂樓外牆內，令病毒不能很快被吹散，反而透過繞流效應影響27及28層住戶。

當局於長波樓為逾1,300名市民做檢測，發現18宗初步陽性個案，流行病學調查仍進行中。該大廈至今發現22宗確診或初確個案，分散於16個單位，涉及7個4號單位、11號3個單位。當局今日巡查7個單位及天台，發現廁所氣喉有改動，天台糞渠排氣口建於石屎牆。

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記者：黃悅晴