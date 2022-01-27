【長波樓爆疫】彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位 疑有垂直或橫向傳播

本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，彩雲（一）邨長波樓已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案，延長圍封強檢至星期五，詳情即看【下一頁】。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇聯同衞生署及房屋署代表今日（27日）到上址視察，及後見記者。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，長波樓昨天逾1300人強檢，有18宗初步確診個案，其中最先確診的保安員，是在黃大仙豪苑居住，豪苑26歲確診男病人的媽媽，在長波樓全職保安員，患者在是1月24日陽性確診。

歐家榮稱昨日有3宗初步陽性個案，涉及長波樓的住戶。18宗初步確診個案的流行病學調查，包括309室有住戶在1月24日發病，在聯合醫院急症室求醫、707室有38歲女士，1月23日發病，伊利沙伯醫院求醫。另一名42歲女士，1月22日發病，24日確診。

他指出有22宗個案涉及居民，分布16個不同的單位，屬於不同樓、不同單位，7號有4個、11號有3個單位，懷疑大樓內出現垂直或橫向傳播。

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指長波樓7至11座向及16樓2至7座向住戶均須送檢，至於全幢其他的住戶須家居隔離，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜