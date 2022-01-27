  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長波樓爆疫】彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位 疑有垂直或橫向傳播

社會 14:25 2022/01/27

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，彩雲（一）邨長波樓已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案，延長圍封強檢至星期五，詳情即看【下一頁】。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇聯同衞生署及房屋署代表今日（27日）到上址視察，及後見記者。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，長波樓昨天逾1300人強檢，有18宗初步確診個案，其中最先確診的保安員，是在黃大仙豪苑居住，豪苑26歲確診男病人的媽媽，在長波樓全職保安員，患者在是1月24日陽性確診。

歐家榮稱昨日有3宗初步陽性個案，涉及長波樓的住戶。18宗初步確診個案的流行病學調查，包括309室有住戶在1月24日發病，在聯合醫院急症室求醫、707室有38歲女士，1月23日發病，伊利沙伯醫院求醫。另一名42歲女士，1月22日發病，24日確診。

他指出有22宗個案涉及居民，分布16個不同的單位，屬於不同樓、不同單位，7號有4個、11號有3個單位，懷疑大樓內出現垂直或橫向傳播。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指長波樓7至11座向及16樓2至7座向住戶均須送檢，至於全幢其他的住戶須家居隔離，詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
19:09 2022/01/24
【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
【新冠肺炎】豪苑確診戶主倉鼠購自旺角I Love Rabbit　袁國勇料為傳播源頭
19:30 2022/01/24
【新冠肺炎】豪苑確診戶主倉鼠購自旺角I Love Rabbit　袁國勇料為傳播源頭
【確診消息】消息：今日新增逾150宗陽性個案或創單日新高　葵涌邨再多逾40人染疫
今日 12:25
【確診消息】消息：今日新增逾150宗陽性個案或創單日新高　葵涌邨再多逾40人染疫

你可能感興趣

【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
19:09 2022/01/24
【新冠肺炎】黃大仙現4宗個案3人涉居豪苑1座　袁國勇稱有垂直傳播所有E室單位須撤離
【新冠肺炎】豪苑確診戶主倉鼠購自旺角I Love Rabbit　袁國勇料為傳播源頭
19:30 2022/01/24
【新冠肺炎】豪苑確診戶主倉鼠購自旺角I Love Rabbit　袁國勇料為傳播源頭
【確診消息】消息：今日新增逾150宗陽性個案或創單日新高　葵涌邨再多逾40人染疫
今日 12:25
【確診消息】消息：今日新增逾150宗陽性個案或創單日新高　葵涌邨再多逾40人染疫
衞生署 強制檢測 疫情 生物學 袁國勇 香港大學

最高瀏覽

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
17:47 2022/01/26
【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
16:47 2022/01/26
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳
15:31 2022/01/26
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳