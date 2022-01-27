【青春不要臉】舟瑜CP分手夠入戲網民大嗌超虐心　丁子朗戴祖儀獲讚演技大躍進

▲ 丁子朗跟戴祖儀這幕分手戲令人動容。

TVB劇《青春不要臉》於昨晚（1月26日）播出的第8集裡，丁子朗與戴祖儀均有十分亮麗的演出！

昨晚《青春不要臉》劇情交代丁子朗所演的「齊輕舟」為逃避事業失意，決定向女友溫楚瑜（戴祖儀飾）求婚，惟小瑜竟提出分手，並揭開二人暗藏的心結。不少劇迷也大讚這對CP夠入戲，演出這幕分手戲的感情很到位，特別是丁丁那種強顏歡笑的模樣令人看得心碎。

對於獲網民的讚賞和肯定，戴祖儀於IG留言道：「能夠被大家肯定，係我一直以來最希望做到嘅事，」

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舟仔加入《430穿梭機》

劇集《青春不要臉》播映至第二周，五位主角的感情線亦愈見鮮明，早前劇情提及齊輕舟（丁子朗飾）為了帶愛人溫楚瑜（戴祖儀飾）見偶像鄧麗君，令榮仔（余德丞飾）陰差陽錯下成為《神鵰俠侶》男主角。

昨晚的劇情講述錯失做男主角的舟仔感不是味兒，之後聽到劇組人員講女朋友小瑜壞話，更跟人大打出手，最終被列入劇組黑名單，舟仔更因此事跟好兄弟德榮反目，而舟仔結果調入兒童組主持《430穿梭機》。

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丁子朗大騷演技

昨晚可說是丁子朗的Solo位，他向余德丞破口大駡，句句有骨，當中他說道：「你女友是楚瑜又點呀?但這些事你一定不會發生，因為你是楊過，她是小龍女，特別矜貴，而我跟溫楚瑜就甚麼也不是。我女友奉旨做你女友替身，但我連保護女友資格也沒有。」之後更說：「邊個叫我唔係楊過，可惜我連強姦犯都做唔到。」

而舟仔跟小瑜的感情發展亦如過山車般高低起跌，原本打得火熱的「舟瑜CP」，因舟仔得悉小瑜為妍妹（伍樂怡）擔任露背替身後出現暗湧，舟仔遂以浪漫方式向小瑜求婚，想逃避事業失意。

▲ 舟仔跟小瑜嗌交，最終分手收場。

舟仔小瑜分手

但在最甜蜜一刻，小瑜竟提出分手，並聲淚俱下地揭開暗藏二人內心深處的瘡疤，小瑜對舟仔說：「我每次見你笑到咁就好反胃」，其後說：「我終於知道最令你難受的是甚麼，你最介意的不是你入兒童組，不是被劇組封殺，也不是我做替身，亦不是我比人唱呀，是點解楊過不是你演。」

雖然舟仔大鬧她荒謬，但小瑜明暸舟仔心裡介懷錯失演楊過機會：「因為你控制不到自己這樣想，我也不可能不這樣想。」

▲ 小瑜卻揭穿二人內心深處的瘡疤。（影片截圖）

舟仔聽畢亦坦承面對心結：「我恨不得430唔係穿梭機而係時光機，咁我咪可以係楊過咯！」接著小瑜問舟仔：「就算沒有錄音室那段經歷，就算我們有可能做不成情侶，你都寧願試一次？」

舟仔直認不諱兼對小瑜講對不起，最終小瑜提出分手兼說：「明白，既然我問得出，就預了聽你最真實的答案。亦有心理準備我們回不了頭。我跟你中間有咁條刺，怎可能扮沒事發生過。」

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戴祖儀演出動人

這幕分手戲令網民看得心碎，網民更留言大讚丁丁演技有進步，並普遍認為他與戴祖儀有CP感：「兩個新人算演得不錯了」、「丁子朗及戴祖儀做得好，選角好」、「好有戲味、好感動」、「今晚丁丁做得幾好，睇到我喊咗出嚟」。

當中不少粉絲更大讚丁丁：「因為呢套劇真的越來越欣賞你，今晚看見你和祖儀的對手戲，睇到我眼濕濕，我真的能夠感受到舟仔內心的不快樂，你做得很好。」和「今集好好睇！見到你強顏歡笑嗰個樣嗰個心路歷程做得好好。」

而丁子朗跟戴祖儀於IG分享對這幕戲的感受，戴祖儀更稱收到不少網民私訊，讚他們演得好，當中她寫道：

今集播出之後，收到好多觀眾既dm。話好唔捨得我同舟仔分手，戥我哋心痛，甚至有留言話感動到喊！

睇到大家嘅留言，我真係好開心

我好高興我同丁丁能夠帶大家進入溫楚瑜同齊輕舟嘅世界，同我哋一齊感受心酸與心痛！

同時間，我亦都收到好多留言讚我演得好，我真係好開心好開心，能夠被大家肯定，係我一直以來最希望做到嘅事，今次能夠有你哋特登dm我，同我分享你哋嘅觀後感，是小女莫大的榮幸

抱歉未能一一回覆大家嘅dm，但係都同你地講聲，多謝

希望你哋嚟緊都會繼續支持《青春不要臉》，繼續期待我哋之後嘅劇情

▲ 舟仔向小瑜求婚。（取自instagram）

至於丁子朗在個人IG寫道：

充滿悲傷的一集

朋友吵架了

情人分開了

愛情友情兩失意 加油啊 #舟仔！

▲ （劇照）

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前途無可限量

現年24歲的丁子朗於2016參加港男選舉而入行，丁子朗奪取亞軍、「最上鏡先生」和「現場最受歡迎香港先生」三大獎項，成為該屆最年輕參選者及得獎者。

擁健碩身型與陽光男孩形象的丁子朗，出道不久已俘虜一眾女生，2018年有份主演重頭劇《再創世紀》，獲TVB力捧的他近年可謂劇接劇。

至於法律系畢業的戴祖儀回港後曾於律師樓實習過一段時間，惟發覺不適合當律師，遂轉當街頭藝人和獨立歌手。及至2018年2月，她得到星夢娛樂老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手。

至2019年她開始參與劇集演出，她於台慶劇集《多功能老婆》中飾演幼稚園老師「呂嘉怡」一角而再受注目，更為劇集獻唱插曲《天光前分手》，成為新一代宅男女，去年於《刑俱日記》裡扮演一名患有創傷症候群的女生，要收起一貫活潑愛笑的形象，考驗其演技。