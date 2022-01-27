【體壇尖子】花劍港隊「二哥」蔡俊彥頹喪後重生　視張家朗為目標劍指世界頭5

▲ 蔡俊彥在東奧後經歷一段低潮，現重拾動力打拼。

戴上面罩、握緊劍柄，劍擊運動員的對壘總是引人入勝；步法進退有據，攻守在劍尖間轉換，分秒之間定勝負。香港劍擊運動員蔡俊彥9歲開始打劍，一試便愛上。他在喇沙書院劍擊隊中嶄露頭角，中三獲邀加入港隊，曾於亞青賽奪金、青奧會奪銀，可謂年少得志。去年東京奧運，他自覺打不出應有水準，經歷數月低潮，在自我懷疑、頹喪過後重新出發，劍指世界排名頭5的位置。

▲ 蔡俊彥難忘學界比賽。（蔡俊彥提供）

9歲初試花劍 難忘學界與男拔對壘

蔡俊彥現年24歲，身材高挑，說話聲線略顯低沉，給人一種「酷酷」的感覺。在接觸劍擊前，他最愛踢足球，小四時在媽媽「強迫」下初試花劍，坦言最初感抗拒，「覺得很危險，但上一堂之後覺得好玩，很快便喜歡」。入讀喇沙書院後，蔡俊彥成為劍擊隊新星，在中二時便獲得打團體賽的機會，代表學校與男拔對壘。

學界比賽的熱血總是令人懷念，憶起當年與拔萃男書院的冠軍戰，蔡俊彥笑言「氣氛隨時強烈過打世界賽」，「喇沙和拔萃競爭很大，每逢兩所學校對壘就會有壓迫感，那時很怕應付這種壓力」。所幸得到喇沙舊生鼓勵，蔡俊彥鼓起勇氣應戰，終打出「超水準」表現，助學校奪冠。

「喇沙仔」向來對學校歸屬感強，蔡俊彥形容隊友間有「出生入死」的感覺，大家為同一目標努力，不分你我，替同校選手打氣。

在喇沙劍擊隊算是人生最快樂、最滿足的時候，好慶幸和隊友們有過這樣的回憶。

中三獲邀加入港隊，蔡俊彥投放時間心力在劍擊，進步飛快，以15歲之齡在亞洲青少年劍撃錦標賽中奪得金牌。然而得到佳績後壓力驟增，以致翌年比賽失準，在32強便出局，令他信心大受打撃，「有段時間甚至覺得自己完全不懂打劍」。調整心態後再戰，他在17歲重回勇態奪銅，及後更在青年奧林匹克運動會中奪得銀牌。

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停練劍半年苦讀入港大

運動員兼顧學業不容易，蔡俊彥坦言在校內成績一般，屬中下水平。加入港隊後，他每星期有3至4天課後須前往體院訓練，加上2日校隊訓練，差不多每天都在打劍。「如果你是個自律的人，絕對可以練習完，回家做功課然後睡覺，但會缺乏休息及玩的時間」。他直言那時選擇劍擊重於學業，

到現在也是，揀死一樣做咗先，才做另一樣。這是我的兼顧方法，不會夾硬兩邊走。

中六面對公開試，蔡俊彥決心考好DSE，向體院請半年假，暫停練劍埋頭苦讀，終如願入讀港大會計系。原本他打算完成學位之後才轉做全職運動員，但細想之下不欲錯過運動員的「黃金年齡」，在大二毅然踏上全職路。「在青奧會奪銀之後，我覺得自己有潛力成為世界頂尖的水平，劍擊的野心及目標愈來愈大，想把握自己身體機能最發達的時候衝擊更多」。全職運動員訓練絕不輕鬆，他坦言感辛苦，但因方向和目標清晰，甚快適應。

▲ 蔡俊彥目標堅定，劍指世界排名頭5位。（胡嘉儀攝）

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奧運後歷低潮

去年東京奧運，蔡俊彥以奪牌為目標，最後於16強抱憾出局。他自覺表現不似預期，陷入質疑自己的漩渦，「為何練習有這個水準，但比賽沒有？想過自己會否是不適合比賽的運動員⋯⋯」。回想奧運賽事，他自認當時太着重分數，

不斷出現『我要追、我要追』的心態，但我應該專注在對手身上。盡量不要想落後多少，專注在當刻可以做的事。

奧運過後，蔡俊彥有段時間感倦怠，覺得自己「可能得咁上下」，難以再進步。在內地集訓時，試過找藉口缺席訓練，維持不想打劍的狀態，甚至「諗都唔想諗」。教練明白他的處境，沒有強迫他出席訓練，亦在閒談間開解他。讓大腦喘息、放鬆過後，蔡俊彥慢慢想通進步的方法，重拾打劍動力。他指人總有頹喪的時候，只要不沉溺下去，容許自己頹廢一陣子亦無不妥。

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劍指世界排名頭5 視張家朗為進步動力

同樣代表香港出戰的劍擊運動員張家朗，早前在奧運個人賽奪金，近日又於花劍世界盃巴黎站奪金，現時世界排名第2，距離「世一」只一步之遙。蔡俊彥明言自己從轉全職開始，一直想成為世界頂尖的選手，現時世界排名第8的他，劍指頭5位。

張家朗絕對是我想超越的其中一位選手，我視他為動力、一個進步的目標。

從9歲到24歲，劍擊在15年間從課外活動變成蔡俊彥生命中不可或缺的部分：

劍擊教會我做人，令我變得成熟，我在學習的過程找到自信。就算他朝一日我不再做運動員，不再打比賽，我往後得到的東西都是劍擊帶給我的，都會和劍擊有聯繫。

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記者：胡嘉儀