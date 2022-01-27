【葵涌邨爆疫】常做gym打齊2針復必泰染Omicron　葵涌邨確診者：症狀比發燒感冒嚴重

本港爆發第五波疫情，其中葵涌邨出現大型爆發，累計確診個案至今已逾330宗。近日一名葵涌邨男居民在討論區表示，自己常做運動，已打兩針復必泰，日前出現類似感冒病徵，本周一（24日）確診感染Omicron。他發文講述病徵及患病感受，形容情況為比發燒、感冒嚴重，是人生最辛苦的日子。

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似扁桃腺發炎＋腸胃炎＋重感冒

該名葵涌邨男居民本周二（25日）在「連登討論區」發文講述患病經歷。他表示，自己年齡屆乎20至30歲，1月16日（周日）曾乘搭巴士，1月19、20日（周三、四）出現病徵，輕微喉嚨痛，似平時「熱氣」的感覺。惟至1月21日（周五）病情嚴重，23日（周日）更確診感染Omicron，24日（周一）被送往北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）。入住一晚後，翌日感覺很精神，至25日（本周二）他仍留醫。

關於病徵，他稱起初是喉嚨不適，然後陸續出現更多症狀：「一開始係喉嚨少少唔舒服，個人發冷，發病個幾日就成身骨痛、發燒、頭痕、發冷、發熱、鼻水、口乾咳、肚瀉 。」

發病首兩天他睡了整晚，卻言似沒睡過。他形容睡醒後，病情更嚴重：「啲病徵仲重咗，坐喺度個人都好暈，瞓又唔太瞓到（鼻塞晒加喉嚨痛，同埋本身好難先瞓得著）。全日就攤喺床眼甘甘，抖氣又唔係，吞口水又唔太得。」

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最辛苦是喉嚨痛，甚至令他痛不欲生。他稱：

每一次吞口水，個喉嚨椗對落少少個位都想死 。最慘係瞓覺，你吸氣呼氣伴隨住就會吞口水，一吞就痛X到仆X，個人就醒晒。

病得最嚴重那幾天，他稱蓋了兩張被子睡覺，一入睡又就全身發熱，「由面到腳都㷫恰恰」，去洗面、喝水後再蓋被睡覺卻全身發冷，喉嚨極痛，「啲牙又喺度震，即刻冚返兩張被，跟住又發熱發冷咁loop，仲要全程喉嚨好X痛，吞口水都吞唔到。」他形容病情比發燒、感冒嚴重，最嚴重那幾天似「扁桃腺發炎cross腸胃炎cross重感冒」。

常做運動自覺健康

至於受感染原因，他也摸不著頭腦，稱每天行程只有「返工放工」，沒怎麼見朋友，認為最大機會是乘搭巴士、在住所附近買外賣的過程被傳染。他憶述，當日買飯回家後，已第一時間洗手、刷牙。葵涌邨居民要排隊強檢時，他稱當時是病得最嚴重的時候，已刻意戴兩個口罩，又用衣服包著自己，並用紙巾觸碰外物。他慨嘆，若這樣也傳染他人，也沒法子。

他亦稱，自己一直以來也很健康，「由細到大做開運動，好記得小學六年（級）淨係請過兩日病假 」。最近他經常健身，稱「做開gym，啱啱都body weight squat 返幾set」。自確診後，他坦言最不開心是連累親友、同事，令他們被送去竹篙灣 隔離，不能如常過年。最後，他希望大家注重個人衛生，身體健康，遠離病毒。

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責任編輯：羅嘉欣